ΔΙΕΘΝΗ

 Το Βατικανό επιστρέφει 62 τεχνουργήματα των αυτοχθόνων του Καναδά

Το Βατικανό επέστρεψε σήμερα 62 τεχνουργήματα που προέρχονται από τους αυτόχθονες λαούς του Καναδά, σε «ένα απτό σημάδι διαλόγου, σεβασμού και αδελφοσύνης», όπως ανακοίνωσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δώρισε τα αντικείμενα στην Καναδική Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων μετά από συνάντηση με εκπροσώπους αυτής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, επισκόπου Πιερ Γκουντρό.

«Η Καναδική Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων θα προχωρήσει, το συντομότερο δυνατό, στη μεταφορά αυτών των αντικειμένων στις Εθνικές Οργανώσεις Αυτόχθονων (NIOs). Οι NIOs θα διασφαλίσουν στη συνέχεια ότι τα αντικείμενα θα επανενωθούν με τις κοινότητες προέλευσής τους», δήλωσαν οι Καναδοί επίσκοποι.

Καθολικοί ιεραπόστολοι είχαν στείλει μεταξύ 1923 και 1925 τα τεχνουργήματα αυτά στη Ρώμη με την ευκαιρία μιας έκθεσης που διοργάνωσε ο Πάπας Πίος ΙΑ΄, στην οποία εκτέθηκαν περισσότερα από 100.000 αντικείμενα. Σχεδόν τα μισά από αυτά αργότερα εντάχθηκαν σε ένα νέο Ιεραποστολικό Εθνολογικό Μουσείο και μεταφέρθηκαν στα Μουσεία του Βατικανού τη δεκαετία του 1970.

Το 2022, ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε μια ιστορική συγγνώμη από τους αυτόχθονες λαούς του Καναδά πριν από την επίσκεψή του στη χώρα για τον ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας σε οικοτροφεία όπου πολλά παιδιά υπέστησαν κακοποίηση και θάφτηκαν σε ανώνυμους τάφους.

Κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού, κοινότητες αυτοχθόνων είχαν ζητήσει από το Βατικανό να επιστρέψει αυτά τα πολιτισμικά σημαντικά αντικείμενα.

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Άναντ χαιρέτισε την σημερινή κίνηση του Βατικανού.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που τιμά την ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά των αυτόχθονων λαών και υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση», δήλωσε με ανάρτηση στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

