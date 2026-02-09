Το Μπάκιγχαμ θα συνεργαστεί με την αστυνομία στην έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να βοηθήσουν στη βρετανική αστυνομία, εφόσον το ζητήσει, να ερευνήσουν τους δεσμούς του πρώην πρίγκιπα Άντριου με τον Αμερικανό χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας.

Ο βασιλιάς Κάρολος «ανησυχεί βαθύτατα» για τους ισχυρισμούς που εξακολουθούν να εμφανίζονται σχετικά με τη συμπεριφορά του μικρότερου αδελφού του, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων.

«Επαφίεται στον Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ να απαντήσει σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς, όμως εάν μας προσεγγίσει η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση (σ.σ. το αστυνομικό τμήμα που καλύπτει την περιοχή του Γουίνδσορ), είμαστε έτοιμοι να την στηρίξουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία ανέφερε ότι εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το 2010, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος για θέματα εμπορίου, ο Άντριου έδωσε στον Έπσταϊν απόρρητες εκθέσεις, ενώ ο Αμερικάνος έστειλε μια γυναίκα στην κατοικία του τότε πρίγκιπα.

Ο αδελφός του βασιλιά χρησιμοποιεί το επώνυμο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ αφού ο Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, στα τέλη του περασμένου έτους, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ