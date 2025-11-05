MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σερβία: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει αδράνεια της δικαιοσύνης ένα χρόνο μετά την τραγωδία με 16 θύματα στο Νόβι Σαντ

THESTIVAL TEAM

Ο ΟΗΕ καταδίκασε το έλλειμμα νομικής δράσης στη Σερβία, έναν χρόνο μετά τη θανατηφόρα κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Μια τραγωδία που σκότωσε 16 ανθρώπους και πυροδότησε κύμα μαζικών διαδηλώσεων.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, ζήτησε νέες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του κοινού στους θεσμούς και της τήρησης του κράτους δικαίου στη Σερβία.

«Δεν έχει δρομολογηθεί καμία σοβαρή διαδικασία για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης μετά την τραγωδία στο Νόβι Σαντ. Αυτό συμβαίνει παρά τις αδιάκοπες απαιτήσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους για να απαιτήσουν δικαιοσύνη», δήλωσε ο Τουρκ σε ανακοίνωσή του.

«Ακόμα χειρότερα, πολυάριθμες καταγγελίες για βίαιες επιθέσεις και αυθαίρετες συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων δεν έχουν διερευνηθεί και παραμένουν ατιμώρητες. Αντίθετα, τέτοια περιστατικά συνεχίζουν να συμβαίνουν», πρόσθεσε.

Το Σάββατο, περισσότεροι από 100.000 Σέρβοι τίμησαν την πρώτη επέτειο της τραγωδίας του Νόβι Σαντ που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.

Το τσιμεντένιο στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού κατέρρευσε την 1η Νοεμβρίου 2024, λίγους μήνες μετά την ανακαίνισή του. Για τους αντιπάλους του δεξιού εθνικιστή προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, το δυστύχημα έγινε σύμβολο της διαφθοράς που, όπως ισχυρίζονται, μαστίζει δημόσια έργα σε όλη τη χώρα.

Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές τον τελευταίο χρόνο, αμαυρώθηκαν αυτό το καλοκαίρι από βία μεταξύ υποστηρικτών του προέδρου και διαδηλωτών, εκατοντάδες από τους οποίους συνελήφθησαν.

Ο Τουρκ ζήτησε την ολοκλήρωση γρήγορων, διαφανών, ανεξάρτητων και αποτελεσματικών ερευνών, καθώς οι νομικές διαδικασίες εναντίον των φερόμενων ως υπεύθυνων έχουν καθυστερήσει.

Ζήτησε επίσης παρόμοιες έρευνες για καταγγελίες για αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, καθώς και για την περιττή ή δυσανάλογη χρήση βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η πλήρης άσκηση δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς είναι θεμελιώδης για την ορθή λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας», τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής, σημειώνοντας τη σημασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, «του μόνου τρόπου για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο κράτος δικαίου».

Στην τελευταία έκθεση προόδου της, που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη, αναφορικά με την ενταξιακή διαδικασία της Σερβίας στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε, μεταξύ άλλων, «τη μείωση των πολιτικών παρεμβάσεων στη δικαστική εξουσία και την εισαγγελία».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

ΟΗΕ Σερβία

