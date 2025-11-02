Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ ξεκινά απεργία πείνας έξω από το κοινοβούλιο – Ζητά δικαιοσύνη για το παιδί της

Η μητέρα ενός εκ των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους, όταν κατέρρευσε η στέγη του σιδηροδρομικού στο Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024 στη Σερβία, Ντιάνα Χρκα, ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (02/11) απεργία πείνας μπροστά από το κοινοβούλιο στο Βελιγράδι, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού της.

Η Ντιάνα Χρκα, μητέρα του Στέφαν Χρκα, ενός από τους 16 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Νόβι Σαντ, αγκάλιασε έναν υποστηρικτή της, καθώς ξεκινούσε την απεργία πείνας, πλαισιωμένη από φοιτητές και πολίτες που στηρίζουν τον αγώνα της.

Φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «Μαμά ενάντια στη μηχανή».

Dijana Hrka, u majici sa natpisom "Mama protiv mašinerije" za Mašinu govori o započetom štrajku. Ona je ranije danas sprečena da priđe Skupštini gde je planirala da bude tokom svog štrajka glađu. pic.twitter.com/dJLyBbMn1o — Mašina (@MasinaRS) November 2, 2025

Η κυρία Χρκα έχει δεχθεί απειλές και έντονες πιέσεις τον τελευταίο χρόνο λόγω της αδιάκοπης προσπάθειάς της να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού της.

Η απεργία πείνας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης διαμαρτυρίας, μετά από έναν χρόνο ατιμωρησίας για την κατάρρευση της στέγης που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Η Χρκα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την απεργία έως ότου ικανοποιηθούν τρεις «αδιαπραγμάτευτοι όροι» από τις αρχές: «Η απεργία πείνας μου θα διαρκέσει έως ότου οι αρχές ικανοποιήσουν τις τρεις προϋποθέσεις που θέτω. Πρώτον, να ανακριθούν όλοι οι ύποπτοι για την κατάρρευση της στέγης και να τεθούν υπό κράτηση, ώστε να ξεκινήσουν επιτέλους οι δίκες, όχι μόνο για τους 13 που έχουν αναφερθεί, αλλά και για όσους άλλους εμπλέκονται. Δεύτερον, να απελευθερωθούν όλοι οι παράνομα κρατούμενοι φοιτητές και να απαλλαγούν από όλες τις κατηγορίες. Και τρίτον, ο πρόεδρος να προκηρύξει εκλογές».

📢 "Ako majka mora da gladuje da bi je država čula, onda problem nije u majci, nego u državi !"

Pružimo podršku Dijani Hrka!❗️



Podeli, dođi, stani uz nju ❤️ pic.twitter.com/TUhFxzuH6Y — Slavica Plavšić (@SlavicaPlavsic) November 2, 2025

Η απεργία πραγματοποιείται μπροστά από το κτίριο της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας (Skupština) στο Βελιγράδι και κλιμακώνει τον αγώνα για δικαιοσύνη, έπειτα από δώδεκα μήνες συνεχών κινητοποιήσεων. Η απόφαση της μητέρας να προχωρήσει σε απεργία πείνας θεωρείται ύστατη πράξη διαμαρτυρίας, μετά από έναν χρόνο εκφοβισμών και πιέσεων από τις αρχές, χωρίς να έχει αποδοθεί καμία ευθύνη για την τραγωδία.

Το σημερινό γεγονός πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συγκέντρωση 100.000 πολιτών στη Νόβι Σαντ, με αίτημα τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Η κίνηση της Χρκα θεωρείται το αποκορύφωμα ενός χρόνιου, σκληρού αγώνα για δικαιοσύνη και ανάληψη ευθυνών.