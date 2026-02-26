Σε κρίσιμη κατάσταση ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας με βαριά πνευμονία
Ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού κόμματος και υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην πνευμονολογική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Βελιγραδίου. Ο Ντάτσιτς εισήχθη στην κλινική αργά το απόγευμα χθες Τετάρτη σε δύσκολη κατάσταση και όπως ανακοινώθηκε «διαπιστώθηκε βαριά αμφοτερόπλευρη πνευμονία, διασωληνώθηκε και αναπνέει με μηχανική υποστήριξη».
Ο θεράπων ιατρός Σπάσογιε Πόπεβιτς χαρακτήρισε σοβαρή την κατάσταση της υγείας του υπουργού Εσωτερικών. «Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται (…) σε αναπνευστήρα, του χορηγήθηκαν όλα τα φάρμακα που απαιτούνται για την θεραπεία. Με αυτόν τον αναπνευστήρα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να δράσουν τα φάρμακα και αγωνιζόμαστε για τη ζωή του. Σοβαρή πνευμονία και μάχη για τη ζωή», συνόψισε ο γιατρός Πόπεβιτς.
Την κλινική επισκέφτηκε αργά το βράδυ ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
