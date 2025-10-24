MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ρούμπιο: Το Ισραήλ έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του, η Χαμάς πρέπει να αφήσει τα όπλα

THESTIVAL TEAM

Στο Ισραήλ έφτασε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλει η Ουάσινγκτον για να ομαλοποιήσει την κατάσταση στη Γάζα μετά την κήρυξη εκεχειρίας.

Στη διάρκεια των δηλώσεών του, το πρωί της Παρασκευής, χαρακτήρισε τον συντονισμό της εκεχειρίας ως μια «ιστορική αποστολή», αναφέροντας ότι η Ουάσιγκτον και οι εταίροι της εργάζονται για τη διατήρησή της, την παροχή βοήθειας και την προετοιμασία για την είσοδο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, μιας πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης, στη Λωρίδα.

«Πρόκειται για μια ιστορική αποστολή», δήλωσε από το κτίριο που στεγάζει το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο νότιο Ισραήλ, το οποίο επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή του σχεδίου «δεν θα είναι μια γραμμική πορεία. Θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα και ανατροπές».

«Ωστόσο, πιστεύω ότι έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο είπε, ακόμα, ότι υπάρχει αυξανόμενη παρουσία προσωπικού από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ «και συναφείς φορείς» στο κέντρο, η οποία «θα συνεχίσει να αυξάνεται» για να «παρέχει προσωπικό σε θέματα όπως η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και ο συντονισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Είπε ακόμα ότι, προκειμένου να προχωρήσει στις επόμενες φάσεις του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, το κέντρο επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της επιτυχίας της αρχικής του φάσης. «Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία στην οποία συμμετέχουμε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι να διασφαλίσουμε ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί χωρίς να διαταραχθεί, να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται για να επιβιώσουν, χωρίς να υποστούν λεηλασίες, κλοπές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκτροπής, και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να εισέλθει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να παρέχει τη σταθεροποίηση που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στις επόμενες φάσεις αυτού του σχεδίου».

Επιπλέον, ανέφερε ότι «από την άλλη πλευρά της κίτρινης γραμμής», στις περιοχές της Γάζας από τις οποίες αποσύρθηκε ο IDF σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, «υπάρχει ακόμα μια τρομοκρατική ομάδα που παραμένει οπλισμένη, και τους έχουμε δει να αναλαμβάνουν δράση εναντίον του ίδιου τους του πληθυσμού», αναφερόμενος στη Χαμάς.

Προέτρεψε, ακόμα «να δοθεί μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης στο γεγονός ότι η Χαμάς έχει κακομεταχειριστεί τους Παλαιστινίους, έχει κακομεταχειριστεί τους κατοίκους της Γάζας τις τελευταίες ημέρες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Ρούμπιο αρνήθηκε να παραδεχτεί ότι το Ισραήλ θα χρειαστεί την «άδεια» των ΗΠΑ για να ξεκινήσει εκ νέου τις μάχες εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, εάν η οργάνωση συνεχίσει να αποτελεί απειλή, ενώ τόνισε ότι το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ έχει ευρεία περιφερειακή υποστήριξη και είναι «το καλύτερο» και «μοναδικό σχέδιο».

«Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Αυτό είναι το καλύτερο σχέδιο. Είναι το μοναδικό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο που πιστεύουμε ότι μπορεί να πετύχει. Είναι ένα σχέδιο που πιστεύουμε ότι βρίσκεται στο δρόμο προς την επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Ρούμπιο τόνισε ότι «αν η Χαμάς αρνηθεί να αποστρατιωτικοποιηθεί, αυτό θα αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας και θα πρέπει να επιβληθεί. Δεν θα αναφερθώ στους μηχανισμούς με τους οποίους θα επιβληθεί, αλλά θα πρέπει να επιβληθεί. Μιλάμε για μια συμφωνία, και μια συμφωνία απαιτεί την εκπλήρωση των όρων της. Το Ισραήλ έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του. Στέκονται στη κίτρινη γραμμή, και αυτό εξαρτάται από την αποστρατιωτικοποίηση».

Τέλος, για το θέμα της Δυτικής Όχθης, εκτίμησε πως το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει στην προσάρτησή της.

Μάρκο Ρούμπιο

