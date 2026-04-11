Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τι ειπώθηκε

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η πρώτη φάση των απευθείας συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα, οι ΗΠΑ φέρεται αποδέχτηκαν τον όρο του Ιράν να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο όρος αυτός φέρεται να ήταν ένα από τα δέκα σημεία του ιρανικού σχεδίου για την κατάπαυση πυρός.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τις αντιπροσωπείας να ανταλλάσσουν αυτή την ώρα γραπτά μηνύματα, ενώ το Πακιστάν φέρεται να πιέζει τις δύο πλευρές για ακόμα μια ημέρα διαπραγματεύσεων.