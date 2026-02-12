Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την έφηβη κόρη του ως τον επόμενο ηγέτη της Βόρειας Κορέας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέλεξε την κόρη του ως διάδοχο, σύμφωνα με δήλωση της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας προς τους βουλευτές την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει το BBC, λίγα είναι γνωστά για την Κιμ Τζου Ε, η οποία τους τελευταίους μήνες έχει φωτογραφηθεί δίπλα στον πατέρα της σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η επίσκεψη στο Πεκίνο το περασμένο Σεπτέμβριο, που ήταν και το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά από περιστάσεις», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο εμφανής δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα.

Την Πέμπτη, ο βουλευτής Lee Seong-kwen δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Κιμ Τζου Ε, η οποία είχε προηγουμένως περιγραφεί από την NIS ως «εκπαιδευόμενη» για να γίνει διάδοχος, βρίσκεται τώρα στο στάδιο του «ορισμού διαδόχου».

«Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επετείου ίδρυσης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας και της επίσκεψής της στο Παλάτι του Ήλιου Kumsusan, και έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ότι εκφράζει την άποψή της για ορισμένες κρατικές πολιτικές, η NIS πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος», δήλωσε ο βουλευτής.

Επίσης, η NIS υπογράμμισε ότι θα παρακολουθεί στενά αν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος της Βόρειας Κορέας αργότερα αυτό το μήνα, το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός που πραγματοποιείται στη χώρα κάθε πέντε χρόνια.

Στο συνέδριο του κόμματος αναμένεται η Πιονγιάνγκ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεραιότητές της για τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως η εξωτερική πολιτική, ο πολεμικός σχεδιασμός και οι πυρηνικές φιλοδοξίες.

Ένας άλλος βουλευτής, ο Park Sun-won, είπε ότι ο ρόλος που ανέλαβε η Ju Ae κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων, δείχνει ότι έχει αρχίσει να συμβάλλει στη χάραξη πολιτικής και αντιμετωπίζεται ως η de facto δεύτερη ηγέτης.

Η εξουσία στη Βόρεια Κορέα έχει περάσει από τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ, και είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραδώσει το θρόνο στην Τζου Ε.

Τους τελευταίους μήνες, απεικονίζεται να στέκεται ψηλότερη από τον πατέρα της, να περπατά δίπλα του, αντί να τον ακολουθεί.

Στη Βόρεια Κορέα, όπου οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και θεωρείται ότι έχουν μεγάλη συμβολική σημασία, αποτελεί σπάνιο φαινόμενο άτομα εκτός του ίδιου του Κιμ Γιονγκ Ουν να τοποθετούνται εξίσου εμφανώς στο κάδρο.

Μυστήριο για την επιλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα γύρω από το ζήτημα της διαδοχής.

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί η Τζου Ε, μια κόρη, θα επιλεγεί ως διάδοχος έναντι ενός μεγαλύτερου γιου στην βαθιά πατριαρχική κοινωνία της Βόρειας Κορέας.

Τα προηγούμενα χρόνια πολλοί αναλυτές είχαν απορρίψει την ιδέα μιας γυναίκας να ηγείται της Βόρειας Κορέας ως ένα απίθανο σενάριο λόγω των παραδοσιακών ρόλων των φύλων στη χώρα.

Ωστόσο, η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ, αποτελεί ένα παράδειγμα γυναίκας με θέση εξουσίας στο καθεστώς. Η Κιμ Γιο Γιονγκ κατέχει υψηλή θέση στην Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και, σύμφωνα με πληροφορίες, ασκεί σημαντική επιρροή στον αδελφό της.

Παρόλ’ αυτά παραμένει επίσης μυστήριο το γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμα νέος και φαίνεται σχετικά υγιής, ορίζει ήδη ένα 13χρονο παιδί ως διάδοχό του.

Το πολυαγαπημένο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Τζου Ε, η οποία εκτιμάται ότι είναι 13 ετών, εθεάθη δημοσίως για πρώτη φορά το 2022, συνοδεύοντας τον πατέρα της σε μια εκτόξευση πυραύλου.

Ωστόσο, ο πρώην σταρ του NBA και φίλος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Ντένις Ρόντμαν, ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει κόρη.

Ο Κιμ φέρεται να του είχε συστήσει τη γυναίκα του και ένα παιδί, λέγοντάς του «να η κόρη μου», στη διάρκεια της επίσκεψης που ο Ρόντμαν είχε πραγματοποιήσει το 2013 στην Πιονγκγιάνγκ.

Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ουδέποτε αποκάλυψαν το όνομά της, αλλά την έχουν χαρακτηρίσει ως «πολυαγαπημένο παιδί» και «αξιότιμη».

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν πως πρόκειται για την Τζου Ε, την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, της πρώτης σταρ του τραγουδιού και πρώτης κυρίας Ρι Σολ Τζου, με την οποία παντρεύτηκε το 2009.

Στις πρόσφατες εμφανίσεις της, τη βλέπει κανείς να περπατάει δίπλα στον πατέρα της και μπροστά από τη θεία της, την Κιμ Γιο Τζονγκ, και τη μητέρα της.

Η Τζου Ε τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της με το στυλ της, φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier, ενώ μιμείται παράλληλα το λουκ του πατέρα της με δερμάτινα σακάκια.

Παράλληλα, η NIS εκτιμά ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά αυτός ο γιος δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ ούτε έχει εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Το «ντεμπούτο» στη διεθνή σκηνή

Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στον έξω κόσμο», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.

Όμως, ο πανεπιστημιακός επισημαίνει πως η Τζου Ε έχει ήδη «συμμετάσχει σε στρατιωτικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε μία δεξίωση στην πρεσβεία της Ρωσίας».

Αυτή η μετάβαση από την εθνική στη διεθνή σκηνή μπορεί να σηματοδοτεί «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή», προσθέτει.

Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948.

Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας Κιμ, προκειμένου να προβληθεί η Τζου Ε.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια “είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου”», σύμφωνα με τον Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

Στο παρελθόν υποστηρίζει πως «είδαμε τους κληρονόμους να σταθεροποιούν εν γένει τη θέση τους πηγαίνοντας στην Κίνα ή συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις, ώστε να αποκτήσουν τη νομιμότητα από τις σοσιαλιστικές δυνάμεις».

Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο.

«Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ’ αυτή την πορεία», προσθέτει.

Η νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρσία Πληροφοριών (NIS) αναγνώρισε για πρώτη φορά το 2024 ότι η Τζου Ε μπορεί να είναι η κληρονόμος του καθεστώτος.

«Σύμφωνα με μία ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων της Κιμ Τζου Ε και του επιπέδου που της έχει δοθεί στο πρωτόκολλο, μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιθανότερη διάδοχος», είχε δηλώσει ο Τσο Τάε-γιόνγκ, επικεφαλής τότε της υπηρεσίας.

Ο Τσέονγκ Σέονγκ-Τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ της Σεούλ, αφηγείται ότι «στη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, το λευκό άλογο της Τζου Ε είχε εμφανισθεί στη δεύτερη θέση έπειτα απ’ αυτό του Κιμ Γιονγκ Ουν».

«Είναι μία απόδειξη» ότι θα τον διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ «εξέδωσε γραμματόσημα που εικονίζουν το ζευγάρι» πατέρα-κόρης.