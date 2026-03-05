MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλο “πλήγμα” του Ισραήλ στο Ιράν: Κατέστρεψε περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων

THESTIVAL TEAM

Μεγάλες φαίνεται να είναι οι απώλειες του Ιράν σε υποδομές στις πρώτες ημέρες του πολέμου με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη συνεχίζει τους βομβαρδισμούς.

O στρατός του Ισραήλ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη (4/3) πως έχει καταστρέψει με βομβαρδισμούς του περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο.

Ο εκπρόσωπός του Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά.

Σύμφωνα με τον κ. Σοσάνι, πλέον οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύουν ενίοτε μόνο έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, ενώ μέχρι τώρα εκτοξεύονταν ομοβροντίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Από το Σάββατο έχουν εκτοξευτεί «πολλές δεκάδες» πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ και «εκατοντάδες» εναντίον χωρών σε όλη την περιοχή, πάντα σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο Σοσάνι.

Ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει την Τρίτη ότι η ισχύς πυρός του Ιράν μειώνεται.

Για πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε «στρατιωτικούς στόχους» στην Ισφαχάν και στη Σιράζ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους τα ξημερώματα της Πέμπτης (05.03.2026), σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και όσα μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, προκαλώντας την κήρυξη συναγερμών σε διάφορους τομείς της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Τελ Αβίβ, χωρίς πάντως να αναφέρονται θύματα ως τώρα, κατά τις πληροφορίες μέχρι στιγμής.

Έπειτα από ανήσυχη ηρεμία για επτά και πλέον ώρες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού το κεντρικό τμήμα της χώρας και ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτιστούν «πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα μετά την ομοβροντία και ο στρατός τερμάτισε τον συναγερμό, επιτρέποντας στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια. Χθες η «διοίκηση εσωτερικού μετώπου» του στρατού ανακοίνωσε πως θα χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς για τους πολίτες της χώρας, σχετιζόμενους με τον πόλεμο, από σήμερα το μεσημέρι, λόγω της μείωσης των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν.

