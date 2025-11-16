Λίβανος: Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν κατά ειρηνευτών του ΟΗΕ – “Δεν τους αναγνωρίσαμε λόγω κακοκαιρίας”

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την Κυριακή (16/11) στον νότιο Λίβανο, όπου στρατιώτες του Ισραήλ πυροβόλησαν κατά 2 ύποπτων κοντά στα σύνορα.

Αφού άνοιξαν όμως πυρ, συνειδητοποιήσαν πως πρόκειται για ειρηνευτές του ΟΗΕ.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην περιοχή Ελ Χαμάμες στον Λίβανο. Ο στρατός του Ισραήλ τόνισε πως δεν αναγνώρισε ότι ήταν ειρηνευτές του ΟΗΕ λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Τα δύο μέλη του οργανισμού γλίτωσαν τελευταία στιγμή και δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) δήλωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν από ένα άρμα μάχης Merkava που βρισκόταν μέσα στο έδαφος του Λιβάνου προς την κατεύθυνση των ειρηνευτών, που ήταν πεζή. Σφοδρά πυρά πολυβόλου έπεσαν σε απόσταση 5 μέτρων από τους ειρηνευτές, που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, είπε.

Το ισραηλινό άρμα μάχης αποσύρθηκε όταν οι ειρηνευτές επικοινώνησαν με τον ισραηλινό στρατό μέσω επίσημων διαύλων, είπε η UNIFIL.

Η UNIFIL αποκάλεσε το επεισόδιο «σοβαρή παραβίαση» του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως κανένας στρατός δεν θα πρέπει να επιχειρεί στον νότιο Λίβανο εκτός από τους ειρηνευτές του ΟΗΕ και τον στρατό του Λιβάνου.

Ο στρατός του Λιβάνου ανέφερε σε μια δήλωση πως οι ισραηλινές παραβιάσεις της κυριαρχίας του προκαλούν αστάθεια στη χώρα και εμποδίζουν τις δυνάμεις του να αναπτυχθούν στον νότο.

Ο ισραηλινός στρατός κατέχει 5 θέσεις μέσα στον Λίβανο και διενεργεί τακτικά αεροπορικά πλήγματα στον νότο της χώρας τα οποία -όπως λέει- στοχεύουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση μαχητών Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν πέρυσι σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός που προβλέπει ότι η οργάνωση δεν θα έχει όπλα στον νότο και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως από τον Λίβανο.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να επανεξοπλιστεί, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη συμφωνία αφού δεν έχει αποσυρθεί και εξακολουθεί να εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα.