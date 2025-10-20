Κατεπείγουσα προσγείωση αεροσκάφους Airbus Α320 που πήγαινε από την Αγία Πετρούπολη στο Μπακού

Επιβατικό αεροσκάφος Airbus Α320 το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από την Αγία Πετρούπολη στο Μπακού έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στη ρωσική πόλη από όπου είχε αναχωρήσει λίγο νωρίτερα, εξαιτίας δυσλειτουργίας στο σύστημα προσγείωσής του, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Επιστρέφοντας στο έδαφος στο αεροδρόμιο Πούλκαβα, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, πάντως ουδείς από τους 162 επιβαίνοντες τραυματίστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης επιβεβαίωσε μέσω Telegram ότι αεροσκάφος με προορισμό την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στις 03:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), αλλά χωρίς να διευκρινίσει τι τύπου, αναφέροντας πως οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά.