MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κατεπείγουσα προσγείωση αεροσκάφους Airbus Α320 που πήγαινε από την Αγία Πετρούπολη στο Μπακού

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Επιβατικό αεροσκάφος Airbus Α320 το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από την Αγία Πετρούπολη στο Μπακού έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στη ρωσική πόλη από όπου είχε αναχωρήσει λίγο νωρίτερα, εξαιτίας δυσλειτουργίας στο σύστημα προσγείωσής του, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Επιστρέφοντας στο έδαφος στο αεροδρόμιο Πούλκαβα, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, πάντως ουδείς από τους 162 επιβαίνοντες τραυματίστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης επιβεβαίωσε μέσω Telegram ότι αεροσκάφος με προορισμό την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στις 03:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), αλλά χωρίς να διευκρινίσει τι τύπου, αναφέροντας πως οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά.

Αεροσκάφος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 46 λεπτά πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε δύο διακινητές που μετέφεραν παράνομα στη χώρα επτά αλλοδαπούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πλεύρης: Το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό – “Δεν γεννιούνται Έλληνες, ερχόμαστε να βρούμε άλλους να κάνουν τους Έλληνες”

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ελένη Βουλγαράκη: Οι influencers δεν τα κλέβουν από κανέναν, κάτι κάνουν καλά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Έτσι θα γιορταστούν οι επέτειοι της 26ης και 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Έχω προσαρμοστεί στο πρόγραμμα που έχω τώρα στη ζωή μου, πηγαινοέρχομαι και είναι όλα καλά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Αχαΐα: Εκσκαφέας παρέσυρε ΙΧ και το πέταξε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών