ΔΙΕΘΝΗ

Καλιφόρνια: Φωτιές αλλά και καταιγίδες σαρώνουν περιοχές της Πολιτείας – Φόβοι για κατολισθήσεις λάσπης

Μία πυρκαγιά που κινείται με μεγάλη ταχύτητα μαίνεται στην Καλιφόρνια σε χιλιάδες στρέμματα, σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα.

Την ίδια στιγμή, το Λος Άντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες.

Η νέα πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, μαίνεται την Παρασκευή (14/11) για δεύτερο 24ωρο σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Μόνο, περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια (Cal Fire).

Έχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.

Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

Η καταιγίδα αυτή, που έπληξε σήμερα την περιοχή του Λος Άντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

