MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο – Βρίσκονταν ανοιχτά της Τουρκίας

|
THESTIVAL TEAM

Ισχυρές και σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις συγκλόνισαν την Παρασκευή δύο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις γιατί μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο.

Και τα δύο τάνκερ, του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», βρίσκονταν ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, στον Εύξεινο Πόντο.

Πρόκειται για τα πλοία Kairos, με σημαία Γκάμπια και Virat, τα οποία κατευθύνονταν προς το Νοβοροσίσκ.

Στο πρώτο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ και τη Βρετανία και στο δεύτερο από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Το Virat φαίνεται ότι ήταν σε ακινησία στο δυτικό τμήμα του Εύξεινο Πόντου για μεγάλο μέρος του 2025.

Φωτογραφίες δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να βγαίνει από το ένα πλοίο και φλόγες από το άλλο.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τις εκρήξεις. Δεν είναι σαφές αν υπάρχουν τραυματίες.

Τέλος, τα αίτια είναι για την ώρα άγνωστα. Αν πρόκειται για σκόπιμο πλήγμα, δεν είναι σαφές ποιος θα μπορούσε να ευθύνεται.

Δεξαμενόπλοιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Viral βίντεο με εκατ. views: Παριζιάνοι χορεύουν στη μέση του δρόμου το “All I want for Christmas is you” ενώ χιονίζει

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο – Βρίσκονταν ανοιχτά της Τουρκίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ήρθαν τα πρώτα έλατα Χριστουγέννων από τη Χαλκιδική – Πού κυμαίνονται οι τιμές – Δείτε βίντεο και φωτο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 10η Επαρχιακή Οδό Δρυμού – Λητής

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μαρίνα Σάττι: Το μήνυμα και η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μετά την αναβολή της περιοδείας της

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

62χρονος Βρετανός προσπάθησε να πνίξει τη νύφη του με την οποία είχε ερωτική σχέση – “Είναι καλός άνθρωπος” είπε η 33χρονη