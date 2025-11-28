Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο – Βρίσκονταν ανοιχτά της Τουρκίας

Ισχυρές και σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις συγκλόνισαν την Παρασκευή δύο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις γιατί μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο.

Και τα δύο τάνκερ, του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», βρίσκονταν ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, στον Εύξεινο Πόντο.

Πρόκειται για τα πλοία Kairos, με σημαία Γκάμπια και Virat, τα οποία κατευθύνονταν προς το Νοβοροσίσκ.

בצירוף מקרים חריג: שתי מכליות מ"צי הרפאים" של רוסיה התפוצצו ועלו באש בים השחור סמוך לחופי טורקיה. אחת המכליות היא Kairos, שעשתה דרכה ממצרים לנמל נובורוסיסק ברוסיה, והשנייה היא Virat pic.twitter.com/YgFumdwaRY — כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) November 28, 2025

Στο πρώτο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ και τη Βρετανία και στο δεύτερο από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Το Virat φαίνεται ότι ήταν σε ακινησία στο δυτικό τμήμα του Εύξεινο Πόντου για μεγάλο μέρος του 2025.

Φωτογραφίες δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να βγαίνει από το ένα πλοίο και φλόγες από το άλλο.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τις εκρήξεις. Δεν είναι σαφές αν υπάρχουν τραυματίες.

Τέλος, τα αίτια είναι για την ώρα άγνωστα. Αν πρόκειται για σκόπιμο πλήγμα, δεν είναι σαφές ποιος θα μπορούσε να ευθύνεται.