Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο της Τεχεράνης, με διαβεβαίωσε ο Στάρμερ

Επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ είχε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης λίγο αφότου η Λευκωσία διέψευσε τον Βρετανό υπουργό Αμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν με στόχο την Κύπρο.

Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με ανάρτηση του στο Χ ανέφερε πως είχε επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο των ιρανικών επιθέσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη:

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τηλεφώνησε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή. Επιβεβαίωσε σαφώς και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο. Διατηρούμε άμεση επικοινωνία. Όλες οι αρμόδιες αρχές είναι πλήρως αφοσιωμένες και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.