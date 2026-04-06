Χριστοδουλίδης για συνάντηση με Ερχιουρμάν: Με πολιτική βούληση και αισιοδοξία, αλλά με χαμηλές προσδοκίες

Με εμφανή πρόθεση να δημιουργηθεί κινητικότητα στο Κυπριακό, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετέβη στη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την προσπάθεια για πρόοδο.

Όπως ανέφερε φεύγοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, προσέρχεται με πολιτική βούληση και αισιοδοξία, παρότι αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τα προβλήματα, υπογραμμίζοντας ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Στο τραπέζι βρίσκεται η νέα φόρμουλα που επεξεργάζεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, την οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί πιθανή βάση για συμφωνία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ήδη μοιραστεί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν το περιεχόμενο της πρόσφατης συζήτησης που είχε με τον Γκουτέρες στις Βρυξέλλες.

Τα σημεία της συζήτησης

Η υπό διαμόρφωση πρόταση, φαίνεται να περιλαμβάνει επαναβεβαίωση του πλαισίου για μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης και μια γενική αναφορά στην αποχώρηση στρατευμάτων.

Πρόκειται, με απλά λόγια, για προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή γλώσσα ώστε να ξαναστηθεί τραπέζι διαπραγμάτευσης χωρίς να τιναχθούν όλα στον αέρα από την πρώτη πρόταση.

Το κλίμα πάντως μόνο εύκολο δεν χαρακτηρίζεται. Η συνάντηση γίνεται σε περιβάλλον αμηχανίας, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες ο Τουφάν Έρχιουρμαν έχει σκληρύνει τη στάση του και έχει επιτεθεί λεκτικά προς την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Τα μικρά βήματα των ΜΟΕ

Σε ότι αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, καταγράφεται μια περιορισμένη αλλά υπαρκτή κινητικότητα. Όπως αναφέρεται, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών έχουν κάνει προεργασία σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, με την κυπριακή κυβέρνηση να μιλά για πρόοδο που θα μπορούσε να στρώσει το έδαφος για κάποιες αποφάσεις.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης θέλει να δείξει ότι παραμένει ενεργός και πιεστικός στο Κυπριακό, ακόμη και αν απέναντί του βρίσκει μια τουρκοκυπριακή ηγεσία που επιλέγει πιο σκληρή ρητορική. Το αν αυτή η συνάντηση θα παράξει κάτι χειροπιαστό ή απλώς ακόμη έναν γύρο δηλώσεων, είναι άλλο θέμα.