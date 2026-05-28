Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και συνομιλίες για τα πυρηνικά – Αναμένεται η έγκριση Τραμπ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναφέρει ο Μπαράκ Ραβίντ του Axios.

Προσθέτει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση.

«Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται ο ίδιος.