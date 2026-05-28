ΠΑΣΟΚ: Το κόστος του Flyover θα αγγίξει το 1,6 δις ευρώ και όχι τα 470 εκατ. που προβάλλεται επικοινωνιακά – Έμμεση παραδοχή από Ταχιάο

Την εκτίμηση πως το κόστος του Flyover σε βάθος 25ετίας θα αγγίξει το 1,6 δισ. ευρώ σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Υποδομών του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα όσα ανέφερε ο Γραμματέας Υποδομών του κόμματος, Δημήτρης Σαρηγιάννης, στην ημερίδα που διοργάνωσε το thestival.gr.

Στην ανακοίνωσή του ο Τομέας Υποδομών του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει μάλιστα πως “η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, διά του υφυπουργού κ. Νίκου Ταχιάου, που συμμετείχε στη συζήτηση παραδέχθηκε εμμέσως πλην σαφώς την αποκάλυψη του κ. Σαρηγιάννη, αναφέροντας ότι άλλο είναι τα 483 εκατ. ευρώ του κόστους επένδυσης και άλλο ο συνολικός λογαριασμός που θα πληρώσει το Δημόσιο μέχρι το 2052”.

“Οι πολίτες και οι αντιπολίτευση οφείλουν να γνωρίζουν το πραγματικό κόστος μιας σύμβασης ΣΔΙΤ, που περιλαμβάνει αποπληρωμή, λειτουργία, συντήρηση και πρόσθετες επιβαρύνσεις”, τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης στο περιθώριο της ημερίδας.

Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα δημοσιεύει έναν πίνακα που -όπως υποστηρίζει- αποδεικνύει το πραγματικό κόστος του Flyover. (Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ)

Η ανακοίνωση του Τομέα Υποδομών του ΠΑΣΟΚ

Αποκαλυπτική ήταν η συμμετοχή του Γραμματέα Υποδομών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρη Σαρηγιάννη, στην ημερίδα του thestival.gr για τα μεγάλα έργα και τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Σαρηγιάννης αποκάλυψε ότι με βάση επίσημα στοιχεία του υπουργείου υποδομών, τα οποία βέβαια είναι εντέχνως καλυμμένα, το πραγματικό κόστος του flyover, σε βάθος 25ετίας θα αγγίξει το 1,6 δις ευρώ, πολλαπλάσιο των 470 εκατομμυρίων που προβάλλεται επικοινωνιακά.

«Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, από το 2027 έως το 2051 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στην κατασκευάστρια εταιρία, ετησίως, ποσά που κινούνται περίπου από 55 έως 65 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, σε βάθος χρόνου, το συνολικό δημοσιονομικό βάρος της σύμβασης, μαζί με την αποπληρωμή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου, προσεγγίζει το 1,5 δισ. ευρώ. Αν σε αυτό προστεθούν πρόσθετες αποζημιώσεις και παράλληλες δαπάνες φορέων του Δημοσίου, όπως οι δαπάνες της Εγνατίας Οδού για την υποστήριξη της λειτουργίας του εργοταξίου, τότε το συνολικό βάρος μπορεί να προσεγγίσει τα 1,6 δισ. ευρώ.» επισήμανε ο κ. Σαρηγιάννης.

Το πιο ενδιαφέρον όμως ήταν ότι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, διά του υφυπουργού κ. Νίκου Ταχιάου, που συμμετείχε στη συζήτηση παραδέχθηκε εμμέσως πλην σαφώς την αποκάλυψη του κ. Σαρηγιάννη, αναφέροντας ότι άλλο είναι τα 483 εκατ. ευρώ του κόστους επένδυσης και άλλο ο συνολικός λογαριασμός που θα πληρώσει το Δημόσιο μέχρι το 2052.

Ο Γραμματέας του Τομέα Υποδομών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κάλεσε την κυβέρνηση να παρουσιάσει τη μελέτη χωροθέτησης για την επέκταση του μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη, κάτι που έχει ζητηθεί και κοινοβουλευτικά και υπογράμμισε την ανάγκη, η πόλη να αποκτήσει ένα σταθερό μηχανισμό παραγωγής των έργων μέσα από έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης, γεγονός που θα δώσει μητροπολιτικές λειτουργίες σχεδιασμού που τόσο ανάγκη έχει η πόλη.

Δεν μπορούν οι υποδομές να σχεδιάζονται 500 χλμ μακριά και ερήμην της Θεσσαλονίκης, τόνισε. Πρόσθεσε δε, ότι οι πολίτες και οι αντιπολίτευση οφείλουν να γνωρίζουν το πραγματικό κόστος μιας σύμβασης ΣΔΙΤ, που περιλαμβάνει αποπληρωμή, λειτουργία, συντήρηση και πρόσθετες επιβαρύνσεις.