Σε ρυθμούς καρναβαλιού η Θεσσαλονίκη – Έρχεται μεγάλη παρέλαση και αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην “καρδιά” της πόλης

Μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο διοργανώνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στην πλατεία Αριστοτέλους, ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Μαζί του η Antonella Cuellar και η μπάντα του the Playmates. Το πρόγραμμα του Τόνι Σφήνου θα είναι μια μουσική αναδρομή στις μελωδίες των δεκαετιών του ’60, του ’70, του ’80 αλλά και του σήμερα, με μείγμα από παλιές αγαπημένες και σύγχρονες επιτυχίες.

Αμέσως μετά οι DJs Eros και Yapartysou, Άνθιμος Βαλτόπουλος, Νίκος Τριανταφυλλίδης θα πάρουν τη μουσική σκυτάλη και θα κρατήσουν τον καρναβαλικό ρυθμό μέχρι τις 23.00.

Θα προηγηθεί παρέλαση καρναβαλιστών που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Καρναβάλι Θεσσαλονίκης”, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η προσυγκέντρωση των καρναβαλιστών θα ξεκινήσει στις 15.00 στο Λευκό Πύργο και από εκεί θα ξεκινήσει η καρναβαλική παρέλαση στις 16.00.

Η πολύχρωμη πορεία θα διασχίσει τις οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και μέσω της οδού Μητροπόλεως θα καταλήξει στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Συμβάλλοντας στη διαμόρφωση αποκριάτικης ατμόσφαιρας, η πλατεία Αριστοτέλους και η οδός Τσιμισκή θα στολιστούν με φωτεινό αποκριάτικο διάκοσμο, που θα περιλαμβάνει και το χαρακτηριστικό λογότυπο του Καρναβαλιού της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει πλέον γίνει το σήμα κατατεθέν της διοργάνωσης.