Χαλκιδική: Αποκριά στον Δήμο Πολυγύρου με μουσική και πολλές εκδηλώσεις

Με πολλές εκδηλώσεις θα υποδεχθεί ο Δήμος Πολυγύρου τη φετινή Αποκριά, ξεκινώντας από σήμερα Τσικνοπέμπτη, με το παραδοσιακό τσίκνισμα και γλέντι.

Στη συνέχεια οι εκδηλώσεις θα είναι σχεδόν καθημερινές και θα κορυφωθούν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Πέμπτη 12/2 | Τσικνοπέμπτη

• 13:00 – Έναρξη στις Γειτονιές: Η πόλη υποδέχεται το Καρναβάλι! Οι ήχοι του ζουρνά δίνουν το σύνθημα για το παραδοσιακό τσίκνισμα σε κάθε γωνιά του Πολυγύρου.

• Κεντρικό Γλέντι: Στο Δημαρχείο, ο Δήμος Πολυγύρου προσφέρει κρασί και ευχές για μια «Καλή Αποκριά».

Παρασκευή 13/2

• 20:30 – 60’sNight: Ταξίδι – αφιέρωμα στη δεκαετία του ’60 με το Rockabilly συγκρότημα JohnnyRumble& The Law 4000.Στα ενδιάμεσα Rock&Roll επιτυχίες από τον Dj Γιώργο Διαμαντουλάκη.

o Τοποθεσία: Κέντρο Νεότητας Πολυγύρου.

Σάββατο 14/2 | Valentine’sEdition

17:30 – Παραδοσιακή Σκηνή: Χοροί και τραγούδια της αγάπης με το Μουσικό ΣχήμαΣαλονικιώτικο Τακίμι μπροστά στο Δημαρχείο. Παίζουν οι μουσικοί: Κ. Αργύρογλου, Δ. Κούρτης, Κ. Φωστηρόπουλος, Σ. Καμπούρης.

• 20:30 – LoveParty: Το συγκρότημα Romantico μας ταξιδεύει με ρετρό μελωδίες στο Κέντρο Νεότητας. Μια βραδιά αφιερωμένη στον Έρωτα για κάθε ζευγάρι ή παρέα!

Κυριακή 15/2

• 13:00 – Γλεντάμε Λαϊκά: Μουσική πανδαισία στο πάρκινγκ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Συμμετέχουν: Γ. Παππάς, Απ. Λιβογιάννης, Γ. Τσίπος, Ειρ. Γκουτζάκη, Ν. Οικονομίδης, Θ. Παπαγιάννης.

o Οργάνωση: Εμπορικός Σύλλογος Πολυγύρου καιΕπιμελητήριο Χαλκιδικήςμε την υποστήριξη του Δήμου Πολυγύρου.

Πέμπτη 19/2

• 17:00 – Παράδοση στο Μουσείο: Κρασί, χορός και ζουρνάδες στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Πολυγύρου (οικία Καραγκάνη).

o Οργάνωση: Εθελοντικός Όμιλος Γυναικών Κοινοτικής Ανάπτυξης Πολυγύρου.

• 20:30 – Ο Χορός των Γυναικών: Το καθιερωμένο ξεφάντωμα του Συλλόγου Γυναικών Πολυγύρου στο Κέντρο Νεότητας.

Παρασκευή 20/2

• 17:30 – «Τλυγάδιασμα» – I Do!: Το παραδοσιακό Κυνήγι Θησαυρού επιστρέφει με θέμα τον γάμο. Γρίφοι και παιχνίδια μπροστά στο Δημαρχείο. Οργάνωση: Σύλλογος Νεολαίας Πολυγύρου.

• 20:00 – UrbanParty: Η σκυτάλη περνά στη DjKaKou για ένα πάρτι μέχρι αργά.

Σάββατο 21/2

• 11:00 – Εργαστήρι Κεντήματος: Για όλες τις ηλικίες στο ΚΑΠΗ Πολυγύρου, υπό την καθοδήγηση της Τίνας Ρούσου.

• 17:30 – Οι Κανταδόροι του Πολυγύρουβολτάρουν στις γειτονιές τραγουδώντας αγαπημένες μελωδίες.

• 20:00 – Νυχτερινή Παρέλαση: Μασκαρεμένοι κάθε ηλικίας πλημμυρίζουν τον κεντρικό δρόμο της πόλης. Εμψυχώνουν η Αιμιλιανή Χριστίδου και η Χαρά Γιώβου. Ακολουθεί πάρτι με τον DjGullianoJunior.

Κυριακή 22/2

• 11:00 – Κατσαμάκα & Παιχνίδι: Δωρεάν παραδοσιακά κεράσματα στο Δημαρχείο και παράλληλη διασκέδαση για τα παιδιά με τις «Μπίου Μπίου – Μπαμ Μπαμ».

• 11:30 – Παραδοσιακοί Χοροί: Ο Χορευτικός Όμιλος Πολυγύρουπαρουσιάζει χορούς του τόπου μας με τη συνοδεία παραδοσιακού μουσικού σχήματος. Παίζουν οι μουσικοί:Σ. Γιώργου, Κ. Αργύρογλου, Δ. Κούρτης, Κ. Φωστηρόπουλος, Σ. Καμπούρης.

• 13:30 – Warm-up:Η ομάδα TalkingDrumsτου μουσικού εργαστηρίου«Grouppetto» δίνει τον ρυθμό πριν τη μεγάλη στιγμή.

• 15:00 – Η Μεγάλη Παρέλαση: Η κορύφωση των εκδηλώσεων στην οδό Πολυτεχνείου-Χαρ. Τρικούπη. Παρουσιάζει η Γιώτα Δαμιανού, στα decks ο DjΑντώνης Τσολογιάννης.

Καθαρά Δευτέρα 23/2

• Κούλουμα στις Παραλίες: Γιορτάζουμε τα Κούλουμα στην Παραλία Καλυβών και στην Παραλία Ψακουδίων με νηστίσιμα και παραδοσιακή μουσική. Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβών,Σύλλογοι Ορμύλιας και Ψακουδίων.

Παράλληλες εκδηλώσεις

«Το ταξίδι μιας Νότας»: Μουσειακή έκθεση με σπάνια μουσικά όργανα και συσκευές (τζουκ μποξ, γραμμόφωνα) από τις συλλογές των Θ. Γούτα και Δ. Δανιηλίδη.

Οδός Πολυτεχνείου, ο χώρος αποτελεί ευγενική παραχώρηση του κ. Στέργιου Γκόγκου.

Η μουσειολογικού χαρακτήρα έκθεση με τίτλο «Το ταξίδι μιας Νότας» ιχνηλατεί τη διαδρομή της μουσικής στο παρελθόν από τη γέννηση μιας μελωδίας από τις δεκαετίες του 1920-1930 έως το κοντινό 2000. Μέσα από εμβληματικά εκθέματα, παλιά μουσικά όργανα, τζουκ μποξ, γραμμόφωνα, ραδιόφωνα, παλιά πικάπ της συλλογής του κ. Γούτα Θεόδωρου, καθώς και παλιά τρανζίστορ της συλλογής του δημοσιογράφου κ. Δάνου Δανιηλίδη, ο επισκέπτης καλείται να ανακαλύψει την ιστορία που αφηγείται το κάθε ένα από αυτά. Μια ιστορία, του καφενείου, της παρέας, της συλλογικής διασκέδασης. Η έκθεση φωτίζει τη σχέση ανθρώπου και ήχου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως πολιτιστικό φαινόμενο που ενώνει γενιές και μεταφέρει συναισθήματα, ιδέες και ταυτότητες μέσα στο χρόνο.

Παρασκευή 13/2 & Σάββατο 14/2, 18:00 – 21:00, Κυριακή 15/2, 11:00 – 14:00, Παρασκευή 20/2 & Σάββατο 21/2, 18:00 – 21:00 και την Κυριακή 22/2 από τις 11:00 το πρωί έως αργά το απόγευμα.

«Μνήμης Προθήκες»: Έκθεση ναΐφ ζωγραφικής του Νίκου Κόκκαλου με θέμα τα ιστορικά καταστήματα του Πολυγύρου.

Οδός Πολυτεχνείου, ο χώρος αποτελεί ευγενική παραχώρηση της AlphaBank.

Η ατομική έκθεση «Μνήμης Προθήκες» του κ. Νίκου Κόκκαλου, αποτελεί μια εικαστική διαδρομή στη συλλογική μνήμη του Πολυγύρου μέσα από έργα ναΐφ ζωγραφικής. Ο καλλιτέχνης αντλεί έμπνευση από τα παλιά καταστήματα της πόλης και τα αποτυπώνει με ειλικρίνεια, χρώμα και μια παιγνιώδη αθωότητα. Κάθε έργο λειτουργεί σαν μια προθήκη μνήμης, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, αλλά συνάμα παραμένει ζωντανός μέσα από τις λεπτομέρειες , τις επιγραφές, την ανθρώπινη παρουσία. Η έκθεση δεν αποτελεί μόνο μια αναδρομή, αλλά και μια πρόκληση για διάλογο με την ταυτότητα του τόπου και τις ιστορίες που τον διαμόρφωσαν.

Παρασκευή 13/2 & Σάββατο 14/2, 18:00 – 21:00, Κυριακή 15/2, 11:00 – 14:00, Παρασκευή 20/2 & Σάββατο 21/2, 18:00 – 21:00 και την Κυριακή 22/2 από τις 11:00 το πρωί έως αργά το απόγευμα.

«Chroma»: Διεθνής έκθεση φωτογραφίας από την ομάδα Conzepto, πλαισιωμένη από προβολές παλαιού καρναβαλιού και την ιστορική συλλογή φωτογραφικών μηχανών του Περικλή Αυγερινού.

Οδός Πολυτεχνείου, ο χώρος αποτελεί ευγενική παραχώρηση της κ. Αικατερίνης Λαμπροπούλου.

Η έκθεση με τίτλο «Chroma», αποτελεί μια πολυεπίπεδη εικαστική διαδρομή αφιερωμένη στο χρώμα, τη μνήμη και την εξέλιξη της φωτογραφικής τέχνης. Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκονται οι φωτογραφίες της διεθνούς ομάδας ConzeptoUrbanandNatureGroup, στις οποίες το χρώμα λειτουργεί ως κοινή γλώσσα, άλλοτε έντονο και εκρηκτικό και άλλοτε σιωπηλό και υπαινικτικό επιχειρεί να αναδείξει συναισθήματα, ρυθμούς και αφηγήσεις από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση κατέχει η προβολή βίντεο με στιγμές από παλιές αποκριές στον Πολύγυρο, καθώς και η έκθεση με φωτογραφικές μηχανές της οικογένειας του γνωστού Πολυγυρινού φωτογράφου κ. Περικλή Αυγερινού, μέσα από την οποία ο επισκέπτης έχει τη ευκαιρία να γνωρίσει την εξέλιξη της φωτογραφικής μηχανής και να κατανοήσει πως η τεχνική πρόοδος διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνουμε τον κόσμο.

Παρασκευή 13/2 & Σάββατο 14/2, 18:00 – 21:00, Κυριακή 15/2, 11:00 – 14:00, Παρασκευή 20/2 & Σάββατο 21/2, 18:00 – 21:00 και την Κυριακή 22/2 από τις 11:00 το πρωί έως αργά το απόγευμα.

«Λαογραφικοί θησαυροί»

Λαογραφικό Μουσείο, Οικία Καραγκάνη.

Το Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου, κατά την περίοδο της Αποκριάς, ανοίγει τις πόρτες του και τις απογευματινές ώρες προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τοπική λαϊκή παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από ένα μεγάλο αριθμό εκθεμάτων, που συλλέχθηκαν με κόπο και αγάπη τα τελευταία 70 χρόνια. Η απογευματινή λειτουργία δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία, συνδυάζοντας τη γνώση με τη χαρά της Αποκριάς, σε έναν χώρο γεμάτο ιστορία και μνήμες. Οργάνωση: Εθελοντικός Όμιλος Γυναικών Κοινοτικής Ανάπτυξης Πολυγύρου

Πέμπτη 19/2 έως Σάββατο 21/2, 17:00 – 20:00 και την Κυριακή 22/2, 11:00 – 17:00.



ΧΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2026

Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στους συλλόγους!

Σάββατο 7/2

• 22:00 – ΛΕΦΕΔ: Βραδινός χορός στη «Στοά».

Κυριακή 8/2

• 13:00 – Σύλλογος Κρητών Χαλκιδικής: Μεσημεριανό γλέντι στο «Αγιονέρι».

Πέμπτη 12/2 | Τσικνοπέμπτη

• 21:00 – Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβών: Εορταστικός χορός στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλυβών.

Παρασκευή 13/2

• 17:30 – 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου: Αποκριάτικη γιορτή από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων στο χώρο του σχολείου.

• 22:00 – Σύλλογος Γονέων ΕΠΑΛ: Βραδινή έξοδος στο «Tiverious».

• 23:00 – Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυγύρου: Μεγάλο γλέντι στη «Στοά».

Σάββατο 14/2 | Valentine’sSaturday

• 21:00 – Χορευτικός Όμιλος Πολυγύρου: Ετήσιος χορός στον «Διογένη» (Αγ. Πρόδρομος).

• 21:00 – Εμπορικός Σύλλογος Πολυγύρου:Partytime στο «Senso».

• 21:00 – 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου: Χορός του Συλλόγου Γονέων στο «Tiverious».

• 23:00 – Αθλητικός Όμιλος Πολυγύρου (ΑΟΠ): Αθλητικό και καρναβαλικό ραντεβού στη «Στοά».

Κυριακή 15/2

• 11:00 – 3ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου: Πρωινό πάρτι για τους μικρούς μας φίλους στο χώρο του νηπιαγωγείου.

Τρίτη 17/2

• 21:00 – Προοδευτικός Σύλλογος Γυναικών Καλυβών: Ο καθιερωμένος «Χορός των Γυναικών» στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλυβών.

Πέμπτη 19/2

• 20:30 – Σύλλογος Γυναικών Πολυγύρου: Ξέφρενο γυναικείο πάρτι στο Κέντρο Νεότητας Πολυγύρου.

Παρασκευή 20/2

• 16:30 – 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου: Αποκριάτικο πάρτι από τον Σύλλογο Γονέων στο σχολείο.

• 18:00 – Σύλλογος Γονέων Καλυβών: Γιορτή για το Δημοτικό και Νηπιαγωγείο στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλυβών.

• 21:00 – Σύλλογο Διοργάνωσης Καρναβαλικών Εκδηλώσεων Διευρυμένου Δήμου Πολυγύρου: Η προετοιμασία για την παρέλαση ξεκινά στο «Corso».

• 22:00 – 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου: Βραδινός χορός του Συλλόγου Γονέων στη «Στοά».

Σάββατο 21/2

• 21:30 – 1ο Γυμνάσιο Πολυγύρου: Χορός του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων στο «Αγιονέρι».

Ενοικιάσεις Στολών: Από 11/2 έως 21/2, απέναντι από τις Έξι Βρύσες (10:00-14:00 & 18:00-20:30) από τον Σύλλογο Διοργάνωσης Καρναβαλικών Εκδηλώσεων Διευρυμένου Δήμου Πολυγύρου.

Confetti Free: Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα MINEV για τη μείωση απορριμμάτων σε εκδηλώσεις. Ας διασκεδάσουμε με σεβασμό στο περιβάλλον!