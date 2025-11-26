MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πράσινο Φως από το “Πράσινο Ταμείο” για τις χρηματοδοτήσεις των μεγάλων έργων στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

|
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ‘‘Πράσινου Ταμείου’’ Γιάννη Ανδρουλάκη είχε ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης στην έδρα του, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δόμησης και Βιώσιμης Οικιστικής Ανάπτυξης Νίκο Μπουλομύτη. Αντικείμενο της συνάντησης η αλληλοενημέρωση για τη χρηματοδότηση προτάσεων και έργων, που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

Συζητήθηκε μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση αποζημιώσεων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, αλλά και η χρηματοδότηση των πολεοδομικών μελετών ΠΕ11 και ΠΕ12 της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ. Επίσης, η συνεργασία για το Οραματικό Θεματικό Πάρκο μοναδικό στο είδος του με διαδραστικούς χώρους εμπειριών και γνώσης σε τρεις άξονες. Ενέργεια, Περιβάλλον, Άνθρωπος, με παράλληλη ανάδειξη της Ελληνικής χλωρίδας αλλά και του Ελληνικού ορυκτού πλούτου και πετρωμάτων.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας με έργα που αφορούν είτε την ψηφιακή εποχή είτε αναπλάσεις στα κέντρα των οικισμών κ.ά. που θα διαμορφώσουν το νέο σύγχρονο πρόσωπο του Δήμου μας τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Πρόεδρο του ‘‘Πράσινου Ταμείου’’ Γιάννη Ανδρουλάκη, η συνεργασία μαζί του είναι πάντοτε ουσιαστική και αποτελεσματική, γνωρίζει άριστα το αντικείμενο και το πλαίσιο παρέμβασης του Πράσινου Ταμείου αλλά και σέβεται συνολικά την αυτοδιοίκηση και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών» δήλωσε μετά την επίσκεψη ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Πράσινο Ταμείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τελετή βράβευσης 250 εθελοντών αιμοδοτών στη Βουλή των Ελλήνων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Δένδιας: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Στάθης Σχίζας: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας του πατέρα του – “Είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και δέκα χρόνια”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Ο κ. Τσίπρας είναι ανίδεος με την αλήθεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Λαφαζάνης για Τσίπρα: Έκανε μεγάλη προδοσία απέναντι στον λαό – Έψαχνε συνέταιρο στην απάτη και βρήκε τον Καμμένο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Οργή από την οικογένεια