Πράσινο Φως από το “Πράσινο Ταμείο” για τις χρηματοδοτήσεις των μεγάλων έργων στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ‘‘Πράσινου Ταμείου’’ Γιάννη Ανδρουλάκη είχε ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης στην έδρα του, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δόμησης και Βιώσιμης Οικιστικής Ανάπτυξης Νίκο Μπουλομύτη. Αντικείμενο της συνάντησης η αλληλοενημέρωση για τη χρηματοδότηση προτάσεων και έργων, που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

Συζητήθηκε μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση αποζημιώσεων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, αλλά και η χρηματοδότηση των πολεοδομικών μελετών ΠΕ11 και ΠΕ12 της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ. Επίσης, η συνεργασία για το Οραματικό Θεματικό Πάρκο μοναδικό στο είδος του με διαδραστικούς χώρους εμπειριών και γνώσης σε τρεις άξονες. Ενέργεια, Περιβάλλον, Άνθρωπος, με παράλληλη ανάδειξη της Ελληνικής χλωρίδας αλλά και του Ελληνικού ορυκτού πλούτου και πετρωμάτων.

«Εργαζόμαστε καθημερινά για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας με έργα που αφορούν είτε την ψηφιακή εποχή είτε αναπλάσεις στα κέντρα των οικισμών κ.ά. που θα διαμορφώσουν το νέο σύγχρονο πρόσωπο του Δήμου μας τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Πρόεδρο του ‘‘Πράσινου Ταμείου’’ Γιάννη Ανδρουλάκη, η συνεργασία μαζί του είναι πάντοτε ουσιαστική και αποτελεσματική, γνωρίζει άριστα το αντικείμενο και το πλαίσιο παρέμβασης του Πράσινου Ταμείου αλλά και σέβεται συνολικά την αυτοδιοίκηση και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών» δήλωσε μετά την επίσκεψη ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.