Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 νεων κάδων απορριμμάτων – Πλένονται 7.000 κάδοι

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων, διαφορετικών τύπων και διαστάσεων καθώς και των απαραίτητων ανταλλακτικών που θα αντικαταστήσουν όλους τους φθαρμένους και κατεστραμμένους κάδους του δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο διαγωνισμός, με προϋπολογισμό περίπου 705.000 ευρώ, περιλαμβάνει την προμήθεια συνολικά 2.600 καινούργιων πλαστικών τροχήλατων κάδων χωρητικότητας 1.100 και 700 λίτρων, την αγορά 432 καπακίων και 200 τροχών, ώστε να αλλαχθούν όλοι οι παλιοί και να επιδιορθωθούν κάδοι απορριμμάτων που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές από την καθημερινή χρήση.

«Η προμήθεια αυτή θα καλύψει τις ανάγκες μας για τα επόμενα δύο χρόνια και θα αλλάξει την εικόνα και την ποιότητα στην πόλη, με την έννοια ότι σήμερα έχουμε αρκετούς κατεστραμμένους κάδους, που πρέπει να τους αντικαταστήσουμε» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Ζαχαριάδης. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό είναι η 22η Μαΐου.

Τα πλυσίματα θα αρχίσουν από τον Ιούνιο

Από τις αρχές Ιουνίου, με την έλευση του καλοκαιριού και της ανόδου των θερμοκρασιών, θα αρχίσουν και τα πλυσίματα στους κάδους της πράσινης γραμμής. Ο δήμος Θεσσαλονίκης σε όλες τις γειτονιές διαθέτει περίπου 7.000 πράσινους κάδους, σε αυτούς που τοποθετούνται τα σκουπίδια.

Στόχος, όπως τονίζει ο κ .Ζαχαριάδης, είναι να πλυθούν με τα δύο καδοπλυντήρια όλοι οι κάδοι τουλάχιστον από μία φορά, ενώ σε επιβαρυμένα σημεία όπως είναι οι αγορές και το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θα «μπανιαριστούν» τουλάχιστον δύο με τρεις φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ