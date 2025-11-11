Υπόκλιση UEFA σε Κωνσταντέλια: Το γκολ του ανάμεσα στα κορυφαία της εβδομάδας

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τη διοργανώτρια αρχή να ζητάει την ψήφο του κοινού για το καλύτερο γκολ, που σημειώθηκε στην αγωνιστική, έχοντας ως υποψήφιο και αυτό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Μεταξύ των υποψήφιων καλύτερων συνεργασιών, που έχουν οδηγήσει σε γκολ, είναι και αυτά που σημείωσαν η Ρόμα και η Λουντογκόρετς, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ ωστόσο να φαίνεται πως κερδίζει σε ψήφους.

Δείτε το βίντεο της UEFA: