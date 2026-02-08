MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στoυς Μεσογειακούς Αγώνες Χάντμπολ στην Πρίστινα 4 αθλήτριες από τον Άρη

4 αθλήτριες Χάντμπολ από τις Κορασίδες του Άρη Θεσσαλονίκης, οι Παπαϊωάννου, Αναγνώστου, Παπούτσογλου, Χαλκιά, στην τελική 16άδα της εθνικής κορασίδων χάντπολ θα συμμετέχουν από 9 έως 14 Φεβρουαρίου 2026 στους Μεσογειακούς Αγώνες (U 16) στην Πρίστινα του Κοσσόβου.

Η ελληνική αποστολή ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής το ταξίδι της για το Κόσσοβο μετά την τελική επιλογή της 16άδας που πραγματοποίησε το τελικό στάδιο προετοιμασίας της στη Βέροια υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή Δημήτρη Σκάρλου και του βοηθού του Δημήτρη Μασλαρινού.

Στην 19η Μεσογειάδα θα πάρουν μέρος οι 12 παρακάτω χώρες: Κροατία, Σλοβακία, Ιταλία, Κόσσοβο, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Ισπανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβενία, οι οποίες έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους ως εξής:

Α’ όμιλος: Ισπανία, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Κόσσοβο

Β’ όμιλος: Κροατία, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία

Το πρόγραμμα
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
Τεχνική σύσκεψη 21:30
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου
17:30 Σλοβακία- Ελλάδα
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου
16:00 Σλοβενία- Ελλάδα
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου
10:00 Κροατία- Ελλάδα
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου
11:30 Ελλάδα- Βόρεια Μακεδονία
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
17:30 Ελλάδα- Ιταλία
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
11:30 11η-12η θέση (Α6-Β6)
13:00 9η-10η θέση (Α5-Β5)
14:30 7η-8η θέση (Α4-Β4)
16:00 5η-6η θέση (Α3-Β3)
17:30 Μικρός τελικός (Α2-Β2)

