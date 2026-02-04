Στο αεροπλάνο για Μεξικό ο Μόντσου, οριστική η αποχώρησή του από τον Άρη

Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ αποτελεί παρελθόν από τον Άρη, καθώς η μετακίνησή του στη Χουάρεθ βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Μόντσου από τον Άρη στη Χουάρες, με το deal να έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» και να απομένουν μόνο τα τυπικά για την επίσημη ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Μάλιστα, ο 26χρονος μέσος, είναι ήδη στο Μεξικό για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας του με τη μεξικανική ομάδα Άρης και Χουάρες, από την άλλη, καταλήξει στους βασικούς όρους της μετακίνησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή δανεισμού διάρκειας ενός έτους.

Στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς για τη Χουάρες, με το ποσό να προσεγγίζει τα χρήματα που είχε καταβάλει ο Άρης στη Βαγιαδολίδ για την απόκτηση του Μόντσου, ήτοι σημαίνει ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα εισπράξουν συνολικά περίπου 3.5 εκατ. ευρώ. Χωρίς όμως ακόμη να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες του deal.

Εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς απρόοπτα οι διαδικασίες, οι ανακοινώσεις αναμένονται άμεσα, επισημοποιώντας την αποχώρηση του Ισπανού από το ρόστερ των «κιτρινόμαυρων».

