Ο Ούγγρος Τάμας Μπόγκναρ θα σφυρίξει στο Παναθηναϊκός – Άρης, ο Παπαπέτρου στο ΠΑΟΚ – Αστέρας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη για την 23η αγωνιστική της Super League (01/03/26, 20:00) και η ΕΠΟ όρισε τον Ούγγρο, Τάμας Μπόγκναρ, ως διαιτητής του αγώνα. Ο διαιτητής ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA.

Ο Μπόγκναρ έχει σφυρίξει και άλλα παιχνίδια της Super League, ενώ τη σεζόν 2021-22 είχε διευθύνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη που ήρθε ισόπαλο χωρίς σκορ στη Θεσσαλονίκη, ενώ και την επόμενη σεζόν ήταν διαιτητής στη νίκη των πρασίνων στο «Βικελίδης».

Από εκεί και πέρα το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου, το Βόλος – ΑΕΚ ο Τσιμεντερίδης και το Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός ο Πολυχρόνης.

Αναλυτικά οι ορισμοί για την 23η αγωνιστική

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet (28/02/26, 17:00): Ζαμπαλάς (Πάτρας, Οικονόμου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης).

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (28/02/26, 19:30): Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς).

Κηφισιά – Λεβαδειακός (28/02/26, 20:00): Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Τζήλος).

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός (01/03/26, 16:00): Πολυχρόνης (Μηνούδης, Σπυρόπουλος, 4ος Κόκκινος, VAR: Τζήλος, Ζαμπαλάς).

Βόλος – ΑΕΚ (01/03/26, 17:30): Τσιμεντερίδης (Μάτσας, Κλεπετσάνης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης).

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (01/03/26, 19:00): Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης).

Παναθηναϊκός – Άρης (01/03/26, 20:00): Μπόγκναρ (Μπούζας, Κόμπορ, 4ος Μόσχου, VAR: Κούλτσαρ, Καράκο).

