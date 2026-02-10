ΚΑΕ Άρης: Πετάει για Ρουμανία για τον “τελικό” κόντρα στην Κλουζ – Ποιοι απαρτίζουν την αποστολή

Ο Άρης έχει μπροστά έναν «τελικό», που θα κρίνει το μέλλον του στην Ευρώπη, καθώς αύριο αντιμετωπίζει την Κλουζ, στην Ρουμανία (Τετάρτη 11/02, 18:00), στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του EuroCup.

Οι “κιτρινόμαυροι” ισοβαθμούν με τους Ρουμάνους στην 6η θέση με ρεκόρ 8-9 και όποια ομάδα επικρατήσει θα πάρει και το εισιτήριο στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς, μετά τη σημερινή προπόνηση στο «Nick Galis Hall», θα αναχωρήσει το απόγευμα με πτήση τσάρτερ για τη Ναπόκα της Ρουμανίας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης:

«Ο ΑΡΗΣ αντιμετωπίζει εκτός έδρας αύριο (Τετάρτη 11/02, 18:00) την U-BT Cluj-Napoca, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του BKT EuroCup, τελευταίας της κανονικής περιόδου.

Ο νικητής περνά στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, σφραγίζοντας το τελευταίο «εισιτήριο» για τη β’ φάση, κι αυτό δείχνει τη σημασία της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην 6η θέση με 8 νίκες και 9 ήττες.

Η ομάδα του Igor Milicic συνέχισε την προετοιμασία της με μία μεσημεριανή προπόνηση στο «Nick Galis Hall» και το απόγευμα αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για τη Napoca. Πριν από την προπόνηση, το προπονητικό επιτελείο ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Την αποστολή του ΑΡΗ Betsson απαρτίζουν οι: Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Bryce Jones, Amine Noua, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Jake Forrester, Στέλιος Πουλιανίτης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Ronnie Harrell, Danillo Andjusic, Κώστας Αντετοκούνμπο, Arnoldas Kulboka».