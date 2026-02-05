Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: “Χάλκινη” η Εθνική γυναικών – “Βύθισε” την Ιταλία στον μικρό τελικό

Με μία ολοκληρωτική εμφάνιση, η Εθνική πόλο γυναικών “βύθισε” την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με 15-8 και έφτασε εύκολα στην κατάκτηση της τρίτης θέσης και παράλληλα του χάλκινου μεταλλίου.

Ο αγώνας

Εξαιρετικό πρώτο οκτάλεπτο για την Εθνική μας, που μπήκε δυναμικά και πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Η Φωτεινή Τριχά άνοιξε το σκορ από την περιφέρεια, με την Ελευθερία Πλευρίτου να διπλασιάζει τα τέρματα με δυνατό σουτ μετά από όμορφη ομαδική προσπάθεια.

Η Χριστίνα Σιούτη σκόραρε με μακρινό σουτ και ξεχώρισε και αμυντικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εικόνα της ομάδας. Με όπλο την άμυνα, η γαλανόλευκη έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο προηγούμενη με 5-1 της Ιταλίας.

Με την έναρξη του δεύτερου οκταλέπτου, η Εθνική μας ανέβασε κι άλλο ρυθμό. Η Μαρία Πάτρα αύξησε τη διαφορά, ενώ η Μπιτσάκου με όμορφη λόμπα, έπειτα από εξαιρετική ασίστ της Μυριοκεφαλιτάκης, έγραψε το 8-2.

Η Ιταλία μείωσε σε 9-4, δείχνοντας μεγαλύτερη υπομονή στις επιθέσεις της, αλλά η Ξενάκη διαμόρφωσε το 10-4 με εύστοχο πέναλτι, κάνοντας 2/3 τα εύστοχα πέναλτι της Εθνικής σε αυτό το παιχνίδι.

Η Εθνική μας συνέχισε με εκπληκτικό ρυθμό και στο τρίτο οκτάλεπτο. Η Ελευθερία Πλευρίτου με δεύτερο γκολ στο παιχνίδι έκανε το 11-4, ενώ η Ξενάκη από την περιφέρεια ανέβασε τον δείκτη στο 12-5 μετά από άψογη ομαδική κυκλοφορία της μπάλας.

Η Πλευρίτου σκόραρε και στον παραπάνω, ενώ η Φωτεινή Τριχά εκτέλεσε εύστοχα για το 14-5. Η ίδια ολοκλήρωσε την κόντρα με υποδειγματικό τρόπο, διαμορφώνοντας το 15-6, με την Εθνική μας να δείχνει αποφασισμένη να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, έχοντας 3/4 εύστοχα πέναλτι στο παιχνίδι.

Πηγή: sport24.gr