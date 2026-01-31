Χιμένεθ: Νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά ενόψει του ντέρμπι με ΠΑΟΚ

Ο Μανόλο Χιμένεθ, μετά τη νίκη του Άρη επί του Παναιτωλικού, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε ότι η σημερινή νίκη βοηθάει ψυχολογικά την ομάδας ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε: «Είμαι ευχαριστημένος για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μου. Ακόμη μία καλή εμφάνιση και μία νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ».

Advertisement

Για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες: «Παρά πολλά παιχνίδια που ήταν στο μηδέν, είχαμε ευκαιρίες αλλά δεν ερχόταν το γκολ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και προσπαθούμε να το λύσουμε παιχνίδι με παιχνίδι ώστε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς».