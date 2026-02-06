Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η είσοδος της ελληνικής αποστολής με σημαιοφόρο την Νεφέλη Τίτα – Δείτε το βίντεο
THESTIVAL TEAM
Η Ελλάδα έδωσε το δυναμικό «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.
Η ελληνική αποστολή παρελάσε στο στάδιο, εκπροσωπώντας τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Δείτε το βίντεο:
Η στιγμή καταγράφηκε και αναδείχθηκε από τον επίσημο λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων στα social media.
Greece are in the house! 🇬🇷🙌
The home of the Ancient Olympics, represented here at #MilanoCortina2026.#OpeningCeremony pic.twitter.com/X0Yg1io4MN— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026