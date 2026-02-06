MENOY

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η είσοδος της ελληνικής αποστολής με σημαιοφόρο την Νεφέλη Τίτα – Δείτε το βίντεο

Η Ελλάδα έδωσε το δυναμικό «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Η ελληνική αποστολή παρελάσε στο στάδιο, εκπροσωπώντας τη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δείτε το βίντεο:

Η στιγμή καταγράφηκε και αναδείχθηκε από τον επίσημο λογαριασμό των Ολυμπιακών Αγώνων στα social media.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

