Άρης: Τελική ευθεία ενόψει Κηφισιάς – Τα νεότερα για τους τραυματίες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» μπήκε στην τελική της ευθεία η προετοιμασία του Άρη για τον εντός έδρας αγώνα της Κυριακής (22/02) με αντίπαλο την Κηφισιά στο «Κλ. Βικελίδης».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, οι ποδοσφαιριστές του Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης.

Οι Λορέν Μορόν, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο», ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το μεθαυριανό παιχνίδι στο «Κλ. Βικελίδης».

Άρης

