Άρης: Δύσκολη αποστολή κόντρα στην ΑΕΚ με φόντο την τετράδα στην Basket League

Το εξ αναβολής παιχνίδι με το Περιστέρι πήγε ακόμη πιο πίσω χρονικά (22/4) οπότε για τον Άρη το σημερινό (4/4, 16:00) ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι το επόμενο σταυροδρόμι από το οποίο περνάει η προσπάθεια του για να μπει στην τετράδα της κανονικής περιόδου, ουσιαστικά στο… νήμα.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς υποδέχεται την «Ένωση» στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και μέσα από αυτό το παιχνίδι θέλει αφενός να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στους οχτώ αγώνες και αφετέρου να αφήσει ανοιχτό τον δρόμο προς την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά των playoffs. Υπό προϋποθέσεις βέβαια αυτός ο δρόμος μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην 3η θέση, ωστόσο το ιδανικό σενάριο είναι να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι με διαφορά μεγαλύτερη των έξι πόντων με τους οποίους ηττήθηκε στο ματς του πρώτου γύρου (82-76).

Αγωνιστικά για τον Άρη θα αποτελεί ερωτηματικό, ενδεχομένως και μέχρι λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, η συμμετοχή του Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο διεθνής σέντερ δεν προπονήθηκε χθες εξαιτίας ενός προβλήματος στη γάμπα και μένει να φανεί αν είναι σε θέση να βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας. Είναι γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο έχει προσδώσει στο παιχνίδι του Άρη στοιχεία που δεν τα είχε πριν την απόκτηση του και βέβαια μια πιθανή απουσία του σήμερα, θα πρέπει να καλυφθεί ή να «μπαλωθεί» έστω από τον Τζέικ Φόρεστερ και τον Μιχάλη Τσαϊρέλη.

Με μία σημαντική απουσία ωστόσο θα παρουσιαστεί και η ΑΕΚ. Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν υπολογίζει στον πολύτιμο Ραϊκουάν Γκρέι που απεκόμισε ένα πρόβλημα στο πρώτο ματς των προημιτελικών του BCL με την Μπανταλόνα. Με ζητούμενο να τον έχει διαθέσιμο στο δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει την Τρίτη, ο Γκρέι έμεινε στην Αθήνα.