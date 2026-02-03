MENOY

Άρης: Ανέβασαν ρυθμούς Μεντίλ και Καντεβέρε ενόψει ΠΑΟΚ

Οι Μεντίλ και Καντέβερε ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι. Αντίθετα, οι Πέδρο Άλβαρο, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Μάρτιν Χόνγκλα και Γκάμπριελ Μισεουί έκαναν ατομικό και θεραπεία.

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

«Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Η προπόνηση της Τρίτης έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο (ασκήσεις ενεργοποίησης, passing game και παιχνίδια αγωνιστικής μορφής).

Οι Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε συμμετείχαν σε κομμάτι της προπόνησης, οι Πέδρο Άλβαρο, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Μάρτιν Χόνγκλα έκαναν ατομικό, ενώ ο Γκαμπριέλ Μισεουί, που έχει ένα χτύπημα στο πόδι, «σουβενίρ» από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (08/02, 19:00), στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».

