Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον 3ο όροφο – Δείτε φωτο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Μια 59χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 17:00. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ειρήνης, στην περιοχή του Βαρδαρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για το περιστατικό ήταν άμεσα. Σε δύο μόλις λεπτά μετά την κλήση στο 166, στο σημείο έσπευσαν 2 μηχανές άμεσης ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ ενώ λίγο αργότερα έφτασαν ασθενοφόρο και κινητή ιατρική μονάδα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ιατρού και νοσηλευτών του ΕΚΑΒ, η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.