MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τουρκοβούνια: Από ύψος 7 μέτρων έπεσε ο 26χρονος που πετούσε χαρταετό

|
THESTIVAL TEAM

Από ύψος επτά μέτρων έπεσε ένας 26χρονος που είχε πάει στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, στο Γαλάτσι, για να πετάξουν χαρταετό με την παρέα του.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 2.30 όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 26χρονος έτρεχε για να δώσει ύψος στον χαρταετό, δεν είδε τον γκρεμό, όπως είπε στους πυροσβέστες και έπεσε από ύψος 7 μέτρων.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες από τον 4ο πυροσβεστικό σταθμό, έβαλαν σε φορείο τον τραυματία και τον απεγκλώβισαν, τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.


Ο 26χρονος διακομίστηκε με τραύματα στον αυχένα, στα πόδια και στα χέρια στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, εκτός κινδύνου.

ΕΚΑΒ Τουρκοβούνια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εισροή υδάτων σε σκάφος βορειοανατολικά της Σύρου – Χωρίς κίνδυνο οι έξι επιβαίνοντες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακός χαρταετός γίγας “στολισμένος” με ευχές παιδιών στα Κούλουμα της Περαίας – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Μελέτης Ηλίας: Τα νούμερα τηλεθέασης που έπιασε το “Σόι” στην πρεμιέρα ήταν ένα θαύμα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Πούτιν: Η ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ισραήλ: “Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο” δηλώνει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Οριστικό: Νέος προπονητής του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου