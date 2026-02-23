Τουρκοβούνια: Από ύψος 7 μέτρων έπεσε ο 26χρονος που πετούσε χαρταετό

Από ύψος επτά μέτρων έπεσε ένας 26χρονος που είχε πάει στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, στο Γαλάτσι, για να πετάξουν χαρταετό με την παρέα του.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 2.30 όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 26χρονος έτρεχε για να δώσει ύψος στον χαρταετό, δεν είδε τον γκρεμό, όπως είπε στους πυροσβέστες και έπεσε από ύψος 7 μέτρων.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες από τον 4ο πυροσβεστικό σταθμό, έβαλαν σε φορείο τον τραυματία και τον απεγκλώβισαν, τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Ο 26χρονος διακομίστηκε με τραύματα στον αυχένα, στα πόδια και στα χέρια στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύεται, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, εκτός κινδύνου.