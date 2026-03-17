Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 520 προϊόντα

Τρία άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν 8 πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ συνολικά για το ίδιο αδίκημα ενώ κατασχέθηκαν 520 προϊόντα παρεμπορίου.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά το χρονικό διάστημα από 09-03-2026 έως 15-03-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

• Ελέγχθηκαν 537 άτομα,
• Συνελήφθησαν 3 εξ’ αυτών,
• Επιβλήθηκαν 8 διοικητικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ συνολικά,
• Σχηματίστηκαν 9 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
• Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 520 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

