Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν γιατί χρωστούσε λεφτά και προσπάθησε να παραπλανήσει την Αστυνομία λέγοντας ότι τον χτύπησαν οπαδοί

Επεισόδιο με θύμα έναν νεαρό άντρα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η Αστυνομία δέχτηκε καταγγελία από άτομο που δήλωσε πως του επιτέθηκαν άγνωστοι στη συμβολή των οδών Κερασούντος και Μπάλα.

Το θύμα της επίθεσης αρχικά δήλωσε ότι του επιτέθηκαν περίπου 15 άτομα. Είχε ένα σχίσιμο στο χείλος. Οδηγήθηκε στο τμήμα Ασφαλείας της περιοχής για να δώσει κατάθεση. Ισχυρίστηκε ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν οπαδοί. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που του έκαναν ερωτήσεις σχετικά με το συμβάν. Λίγη ώρα αργότερα ανασκεύασε. Παραδέχτηκε ότι τα άτομα που του επιτέθηκαν δεν ήταν 15, δεν ήταν οπαδοί και το επεισόδιο δεν είχε καμία σχέση με ομάδες. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι χρωστούσε χρήματα για αγορά μικροποσότητας ναρκωτικών.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ελέγχουν ύποπτα άτομα λίγη ώρα μετά από το συμβάν

Να σημειωθεί ότι το θύμα της επίθεσης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με εμπλοκή του σε περιστατικά ληστειών.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 29 λεπτά πριν

Εγνατία: “Ο υπάλληλος που σκοτώθηκε μόλις είχε πιάσει δουλειά”, λέει αυτόπτης μάρτυρας του διπλού τροχαίου με τους δύο νεκρούς

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Αφγανός μετανάστης βίασε 12χρονο κορίτσι στη Βρετανία, της επιτέθηκε την ώρα έπαιζε στις κούνιες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Μαρία Συρεγγέλα: Ένα κοινωνικό μήνυμα απέναντι στη χυδαιότητα και το μίσος στον δημόσιο λόγο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: 22 μετανάστες νεκροί – Διακινητής τους πέταξε στη θάλασσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Η πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ελλάδα-Παραγουάη 0-1: Μουδιασμένη και ακίνδυνη στην επιστροφή