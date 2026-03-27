Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν γιατί χρωστούσε λεφτά και προσπάθησε να παραπλανήσει την Αστυνομία λέγοντας ότι τον χτύπησαν οπαδοί

Επεισόδιο με θύμα έναν νεαρό άντρα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η Αστυνομία δέχτηκε καταγγελία από άτομο που δήλωσε πως του επιτέθηκαν άγνωστοι στη συμβολή των οδών Κερασούντος και Μπάλα.

Το θύμα της επίθεσης αρχικά δήλωσε ότι του επιτέθηκαν περίπου 15 άτομα. Είχε ένα σχίσιμο στο χείλος. Οδηγήθηκε στο τμήμα Ασφαλείας της περιοχής για να δώσει κατάθεση. Ισχυρίστηκε ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν οπαδοί. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που του έκαναν ερωτήσεις σχετικά με το συμβάν. Λίγη ώρα αργότερα ανασκεύασε. Παραδέχτηκε ότι τα άτομα που του επιτέθηκαν δεν ήταν 15, δεν ήταν οπαδοί και το επεισόδιο δεν είχε καμία σχέση με ομάδες. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι χρωστούσε χρήματα για αγορά μικροποσότητας ναρκωτικών.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ελέγχουν ύποπτα άτομα λίγη ώρα μετά από το συμβάν

Να σημειωθεί ότι το θύμα της επίθεσης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με εμπλοκή του σε περιστατικά ληστειών.