ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη μέσα σε περίπτερο στο κέντρο – Αρνείται τα πάντα εκείνος

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στιγμές φρίκης από έναν 24χρονο κατήγγειλε πως πέρασε μια 19χρονη, όταν ακόμα ήταν ανήλικη, στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 24χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανήλικης ενώ ο νεαρός αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του.

Σύμφωνα με τα κατήγγειλε η 19χρονη σήμερα κοπέλα, όλα έγιναν τον Αύγουστο του 2024, όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ισχυρίστηκε στις Αρχές πως ο νεαρός την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις στο περίπτερο που εργαζόταν, στο κέντρο της πόλης.

Όπως περιέγραψε η καταγγέλλουσα, είχε γνωρίσει τον νεαρό από κοινές παρέες.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως ο 24χρονος αρνείται κάθε κατηγορία που του αποδίδει η 19χρονη σήμερα κοπέλα.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 24χρονου για βιασμό ανήλικης σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

