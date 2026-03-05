Τέσσερις συλλήψεις μελών συμμορίας που λήστευε μαγαζιά και σπίτια στη Λάρισα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης από την αστυνομία στην Αγιά στη Λάρισα και σε δύο χωριά της ευρύτερης περιοχής με τέσσερις συλλήψεις.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες αλβανικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης.
Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας καθώς και για ληστείες, σύμφωνα με τις αρχές.
Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, φέρονται να εμπλέκονται σε ληστείες που διαπράχθηκαν σε καταστήματα και οικίες στην περιοχή της Αγιάς, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.