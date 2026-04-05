Στο ΑΧΕΠΑ σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Αγγελοχώρι – Δείτε βίντεο

Ένας 58χρονος άντρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μεγάλο ύψος, στην περιοχή του Αγγελοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Στο σημείο της πτώσης μετέβη κλιμάκιο της ΕΚΑΜ και εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ. Ο 58χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Η ανάσυρσή του από το σημείο ήταν πολύ δύσκολη. Αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του διά θαλάσσης. Σκάφος του Λιμενικού Σώματος τον παρέλαβε και τον παρέδωσε λίγη ώρα αργότερα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παραδόθηκε στους γιατρούς του νοσοκομείου σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

*Η εικόνα της δημοσίευσης δημοσιεύθηκε στο Facebook από τον επικεφαλής της Ομάδας Εθελοντών Διασωστών ΟΦΚΑΘ, Χρήστο Ράμο.