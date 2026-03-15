Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό τροχαίο με τον αστυνομικό που παραβιάζει κόκκινο και συγκρούεται με μηχανή

Ένα απίστευτο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως, από τη στιγμή του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2026), όταν αστυνομικός παραβίασε κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη μοτοσικλέτα, με θύμα τον 63χρονο οδηγό της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγο μετά τις πέντε και μισή τα ξημερώματα επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικός με υπηρεσιακή μηχανή της Άμεσης Δράσης «έκαψε» το κόκκινο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τον άτυχο 63χρονο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή.

Μετά την ισχυρή σύγκρουση, οι δύο μοτοσικλέτες εκσφενδονίστηκαν και οι δύο οδηγοί τους σύρθηκαν στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Ο άτυχος 63χρονος που οδηγούσε χωρίς να προβεί σε κάποια παρανομία βρισκόταν πεσμένος στην άσφαλτο, βαριά τραυματισμένος. Ο άνδρας με καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία διακομίσθηκε στον Ευαγγελισμό μετά το σφοδρό τροχαίο και στις 21:00 το βράδυ υπέκυψε στα τραύματά του.

Η εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σφοδρής ΄συγκρουσης των δύο μηχανών. Μάλιστα, ο άνδρας της ΕΛΑΣ που φαίνεται στο βίντεο, παρανόμησε και για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Μοναδική απαίτηση είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας και την παραπομπή παντός υπαιτίου. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποινική δίωξη και η παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου οδηγού, οι ενέργειες του οποίου στέρησαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. θα παρακολουθούμε στενά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο που αναλογεί στη μνήμη του συγγενή μας», ανέφερε η οικογένεια του θύματος σε ανακοίνωσή της.

Ο Χαράλαμπος Καλούδης, δικηγόρος της οικογένειας του 63χρονου θύματος, μίλησε στις Εξελίξεις Τώρα: «Η ίδια η οικογένεια για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με οπτικοακουστικό υλικό τώρα, αυτή τη στιγμή. Παρακολουθήσαμε παγωμένοι αυτή τη στιγμή την εγκληματική οδήγηση του υπαίτιου αστυνομικού που είχε ως αποτέλεσμα τον άδικο χαμό του 63χρονου.

Η οικογένεια είναι συγκλονισμένη μεν, αλλά είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τη δικαίωσή της, αλλά θα τη διεκδικήσει εκεί που πρέπει. Και εκεί που πρέπει είναι τα δικαστήρια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και για την προσπάθεια που κάνετε ως εκπομπή. Ωστόσο η οικογένεια επιθυμεί να δώσει τη “μάχη” και δικαίωση εντός των αρμοδίων δικαστηρίων.

Οι όποιες ενέργειες και απαντήσεις μας θα γίνονται θεσμικά στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές και μόνο. Όπως και να ‘χει όμως, η ανακοίνωση η πλήρης που έχω στείλει αναφέρουν τις συγκεκριμένες σκέψεις που εντοπίσατε και η ίδια σε σχέση με το πότε λήφθηκε η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα και με ποιον τρόπο και πώς αυτός ο άνθρωπος προσέγγισε την οικογένεια, το οποίο είναι πραγματικά συγκινητικό», είπε.

«Είμαστε πολύ νωρίς στη διαδικασία για να κλείσει η δικογραφία, να φτάσουμε στο σημείο της συζήτησης στο ακροατήριο. Εικάζουμε ότι μέσα στον επόμενο ενάμισι χρόνο περίπου. Με περισσότερες μαρτυρίες γίνεται και πληρέστερη η δικογραφία. Ωστόσο σε αυτό το σημείο επειδή όπως αντιλαμβάνεστε η δικογραφία είναι ακόμα ενεργή, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω για να μην επηρεάσω το έργο της ανάκρισης.», συνέχισε για τον χρόνο που εικάζεται ότι θα δικαστεί η υπόθεση.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου για τα αδικήματα της «επικίνδυνης οδήγησης» και για «ανθρωποκτονία από αμέλεια», ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.