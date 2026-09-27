Ρουβίκωνας: Επίθεση με βαριοπούλες στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” στη Λάρισα – “Δεν ξεχνάμε τις νεκρές της τάξης μας” – Δείτε βίντεο

Επίθεση με βαριοπούλες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στη Λάρισα πραγματοποίησαν μέλη του «Ρουβίκωνα», τη νύχτα του Σαββάτου (26/09).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Ρουβίκωνα», η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασαν στα social media, μέλη της οργάνωσης κρατώντας βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες του εργοστασίου.

«Δεν ξεχνάμε τις νεκρές της τάξης μας. Εννιά μήνες πριν 5 εργάτριες δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους, στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα. Ο Τζιωρτζιώτης, σήμερα έχει ήδη αποφυλακιστεί, συνεχίζει σαν μην συνέβη τίποτα τις μπίζνες του και μάλιστα απολύοντας όσους εργαζόμενους κατέθεσαν εναντίον του σχετικά με τη διαρροή αερίου», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο «Ρουβίκωνας».

«Για εμάς αυτές οι γυναίκες δεν ήταν απλώς αριθμοί. Ήταν μάνες, συντρόφισσες, αδερφές, κόρες που πάλευαν μέρα νύχτα για την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ήταν μαχήτριες της ζωής που το κάθε σκουπίδι όπως ο Τζιωρτζιώτης όφειλε να μεριμνεί για την ασφάλειά τους και να σέβεται τις ζωές τους.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη, Έλενα Κατσαρού, Σταυρούλα Μπουκουβάλα, Αναστασία Νάσιου, Αγάπη Μπουνόβα. Παρούσες», καταλήγει η ανακοίνωση.