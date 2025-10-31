MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 156 χιλιόμετρα την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης έναν 58χρονο οδηγό οχήματος, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο στην Περιφερειακής Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 58χρονος κινούνταν με 156 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Μάλιστα ο 58χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη. Μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, ενώ σε έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού.

Τέλος, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

