Λάρισα: Νεκρός 95χρονος σε τροχαίο – Το όχημά του συγκρούστηκε με δύο ΙΧ – Βίντεο

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) μετά τη Νίκαια Λάρισας, στο δρόμο προς Νέες Καρυές.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το τροχαίο έγινε στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου Νίκαια – Φάρσαλα, όταν όχημα στο οποίο επέβαινε 95χρονος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με δύο οχήματα.

Επί τόπου έχουν έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά.

Ο 95χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ τρία ακόμη άτομα με μικροτραυματισμούς αρνήθηκαν να διακομιστούν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, κατά τις ίδιες πηγές.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο οδηγός του ενός από τα τρία οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, φέρεται πως ήταν ο 95χρονος.

Μάλιστα εξετάζεται αν ο άτυχος ηλικιωμένος εξέπνευσε από το τροχαίο ή αν έχασε την ζωή του από παθολογικά αίτια την ώρα που βρισκόταν πάνω στο τιμόνι με αποτέλεσμα να σημειωθεί το τροχαίο δυστύχημα. Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει φως για το πως συνέβη το τραγικό συμβάν.

Φωτογραφία: Onlarissa