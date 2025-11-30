Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας στην Αστυνομική Διεύθυνση για τις συλλήψεις συναδέλφων τους

Αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας βρίσκεται έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας ενημέρωση για τους τρεις συλληφθέντες των σημερινών επεισοδίων.

Οι αγρότες έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία μπροστά από την Αστυνομική Διεύθυνση, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους.

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ ανέβηκαν στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας “το μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας”, όπως είχαν ήδη αποφασίσει.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από όλη τη Θεσσαλία, ενώ νωρίτερα στο μπλόκο βρέθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Νωρίτερα, επεισόδια καταγράφηκαν σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο και σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν υπηρεσιακό όχημα.

Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ αύριο Δευτέρα το απόγευμα στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στη Νίκαια για να αποφασιστεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ