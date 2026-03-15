Κρήτη: Θρήνος για τον θάνατο του βρέφους 4 μηνών – Τι δείχνει η πρώτη εικόνα σχετικά με τα αίτια θανάτου

Σε παθολογικά αίτια φέρεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος του μόλις 4 μηνών βρέφους, σε χωριό του δήμου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, oλοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής, ωστόσο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εικόνα θα έχουν οι αρμόδιες Αρχές όταν θα έχουν στη διάθεσή τους τα αποτελέσματα των ιστολογικών-τοξικολογικών εξετάσεων. Το άτυχο αγοράκι ήταν το 5ο παιδάκι της οικογένειας.

Η μητέρα βρήκε το μωρό χωρίς τις αισθήσεις του

Η 28χρονη μητέρα βρήκε το μωράκι χωρίς τις αισθήσεις του νωρίς το πρωί του Σαββάτου και σε κατάσταση σοκ φέρεται να το πήρε στην αγκαλιά της και να βγήκε στο δρόμο για βοήθεια.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Αστυνομία προκειμένου να διενεργήσει έρευνα από την πλευρά της για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Το βρέφος έκλαιγε όλο το βράδυ

Οι γονείς φέρεται να κατέθεσαν ότι το προηγούμενο βράδυ το αγοράκι έκλαιγε επίμονα και απέδωσαν το κλάμα σε πόνους κολικού. Όταν πλέον ηρέμησε λίγο, αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς, το πρωί αποκαλύφθηκε η τραγωδία.

Η πολυμελής οικογένεια φέρεται να είχε μετακομίσει στο συγκεκριμένο χωριό τους τελευταίους μήνες.