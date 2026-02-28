Καλαμάτα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 94χρονη – Συνελήφθη ο οδηγός
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη μία περίπου το μεσημέρι του Σαββάτου, στην περιοχή της Ράχης, στην Καλαμάτα, με θύμα μία 94χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα φορτηγό που οδηγούσε 29χρονος, παρέσυρε – κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται – την ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν, η 94χρονη είχε ήδη καταλήξει. Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Υπουργείο Εξωτερικών Ιράν: “Σώοι και αβλαβείς” οι Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν
- Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στην πορεία για τα Τέμπη – “Δύο τραυματίες αστυνομικοί, κουκουλοφόροι έριξαν 20 μολότοφ”
- Απίστευτος Καραλής στην Παιανία: Πέταξε στα 6,17μ και “διέλυσε” το πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο