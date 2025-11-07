Εξιχνίαση τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων στη Βέροια – Απέσπασαν κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ και μετρητά

Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων πολιτών στη Βέροια εξιχνίασαν, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, ηλικίας 30, 31 και 37 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις 6 Αυγούστου 2025, συνεργός τους τηλεφώνησε σε δύο ηλικιωμένους, 77 και 89 ετών, προσποιούμενος λογιστή. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να γίνει «καταγραφή κοσμημάτων και χρημάτων» ώστε να λάβουν κρατικό επίδομα, κατάφερε να τους εξαπατήσει.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες απέσπασαν από τα θύματα κοσμήματα συνολικής αξίας 16.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 450 ευρώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες των παθόντων.

Όπως προέκυψε, ο ένας εκ των δραστών είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», παραλαμβάνοντας τα τιμαλφή και τα χρήματα από τους ηλικιωμένους, ακολουθώντας τηλεφωνικές οδηγίες του δεύτερου συνεργού του, προτού τα παραδώσει και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθούν τα στοιχεία τυχόν επιπλέον συνεργών, καθώς και η πιθανή εμπλοκή των δραστών σε άλλες παρόμοιες απάτες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.