MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξιχνίαση τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων στη Βέροια – Απέσπασαν κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ και μετρητά

Περιπολικό αστυνομίας
Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων πολιτών στη Βέροια εξιχνίασαν, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, ηλικίας 30, 31 και 37 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις 6 Αυγούστου 2025, συνεργός τους τηλεφώνησε σε δύο ηλικιωμένους, 77 και 89 ετών, προσποιούμενος λογιστή. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να γίνει «καταγραφή κοσμημάτων και χρημάτων» ώστε να λάβουν κρατικό επίδομα, κατάφερε να τους εξαπατήσει.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες απέσπασαν από τα θύματα κοσμήματα συνολικής αξίας 16.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 450 ευρώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες των παθόντων.

Όπως προέκυψε, ο ένας εκ των δραστών είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», παραλαμβάνοντας τα τιμαλφή και τα χρήματα από τους ηλικιωμένους, ακολουθώντας τηλεφωνικές οδηγίες του δεύτερου συνεργού του, προτού τα παραδώσει και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθούν τα στοιχεία τυχόν επιπλέον συνεργών, καθώς και η πιθανή εμπλοκή των δραστών σε άλλες παρόμοιες απάτες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Βέροια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Η καινοτομία και αποδοτικότητα των δομών υγείας στο επίκεντρο διημερίδας με το ΠΑΜΑΚ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ιατρικής Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

ΟΣΕ: “Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Βουλή: Το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία για την φορολογική μεταρρύθμιση