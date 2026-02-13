MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Θεσσαλονίκης λόγω τροχαίου

|
THESTIVAL TEAM

Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής στο 601ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Θεσσαλονίκης, στο ύψος των Δικέλων, έπειτα από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros.gr, ΙΧ όχημα με βουλγάρικες πινακίδες φέρεται να εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω απώλειας ελέγχου από τον οδηγό, υπό συνθήκες έντονης βροχής που επικρατούν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το οδόστρωμα είναι ολισθηρό.

Έβρος

