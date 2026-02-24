Εντοπίστηκαν 31 παράνομοι μετανάστες στη Λέσβο – Συνελήφθη ο διακινητής που επιχείρησε να διαφύγει

Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος εντόπισε σήμερα το πρωί ένα ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις νοτιοανατολικές ακτές της Λέσβου.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλοο σκάφους δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΠΛΣ καθώς και του βοηθητικού του σκάφους και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς. Στη συνέχεια, το ταχύπλοο προσέγγισε την ακτή, όπου αποβίβασε τους αλλοδαπούς επιβαίνοντές του, ενώ ο χειριστής του διέφυγε στην ευρύτερη περιοχή.

Κατόπιν ερευνών από στελέχη Λιμενικού εντοπίστηκε ο 39χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν χειριστής του ταχυπλόου και συνελήφθη για παράβαση του Ν. 3386/05 «Περί αλλοδαπών», του Ν.5038/23 «Νέος Κώδικας Μετανάστευσης», του Ν.5226/25 «Περί αλλοδαπών» καθώς του άρθρου 306 «Έκθεση», του άρθρου 167 «Απειλή» και του άρθρου 169 «Απείθεια» του Π.Κ.

Παράλληλα εντοπίστηκαν από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνολικά 31 αλλοδαποί (15 άνδρες, 4 γυναίκες και 12 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ». Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου για την ύπαρξη ατόμων στο Φαρμακονήσι. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, όπου εντόπισαν συνολικά 40 αλλοδαπούς (24 άνδρες,13 γυναίκες και 3 ανήλικοι).

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι του Λακκιού Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.