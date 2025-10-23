Δημογλίδου για θάνατο 16χρονης στο Γκάζι: Δεν προκύπτει κλήση στο 100, ούτε τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο ΑΤ

Δεν προκύπτει κλήση στο 100, αλλά ούτε και τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο Αστυνομικό Τμήμα, όπως ενημέρωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφορικά με τον σοκαριστικό θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

«Σίγουρα δεν προκύπτει καμία τηλεφωνική κλήση είτε από πολίτη είτε γιατρό είτε υπάλληλο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το διαπιστώσουμε πολύ εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν προκύπτει όμως, τουλάχιστον μετά από τη δική μας έρευνα, ούτε και επικοινωνία με κάποιο Αστυνομικό Τμήμα, είτε της Ομόνοιας είτε του Συντάγματος. Επομένως, αν όντως δεν απαντούσαν οι υπάλληλοι, θα μπορούσε να είχε γίνει μια κλήση στο 100, όπως έχει γίνει κι άλλες φορές στο παρελθόν».

Ερωτηθείσα για το τι ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας σε τέτοιες περιπτώσεις, η κ. Δημογλίδου σημείωσε:

«Το νοσοκομείο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υποχρεούται να ενημερώσει αστυνομική ή εισαγγελική αρχή όταν διαπιστώνει κάποια αξιόποινη πράξη ή ύποπτο θάνατο, παρόλο που υπάρχει το ιατρικό απόρρητο. Ξαναλέω δεν προκύπτει από τη δική μας έρευνα τέτοια ενημέρωση, χωρίς όμως να μπορώ να επιβεβαιώσω αν έχει γίνει κλήση σε σταθερό τηλέφωνο σε κάποια αστυνομική υπηρεσία».

Αναφερθείσα, μάλιστα, και στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι το νοσοκομείο προσπαθούσε να ενημερώσει την Αστυνομία, αλλά δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο, υπογράμμισε ότι αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να είχε γίνει επικοινωνία με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. «Έχουμε δει βέβαια στο παρελθόν όταν το ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τέτοιο περιστατικό, και το ΕΚΑΒ να επικοινωνεί με την Αστυνομία. Δεν γνωρίζω βέβαια αν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ, έχουμε δει όμως στο παρελθόν να συμβαίνει».

«Η Αστυνομία ουσιαστικά ενημερώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι. Έφτασε ο πατέρας στο ΑΤ Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου, για να μπορέσει να γίνει η νεκροψία. Φυσικά και στη συνέχεια ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας, έγινε και έρευνα στο κατάστημα που υποδείχθηκε από την παρέα της ανήλικης, όπου βρισκόταν μέσα και κατανάλωσε αλκοόλ και στη συνέχεια αισθάνθηκε αδιαθεσία και συνέβη το περιστατικό εξωτερικά του καταστήματος».

«Έχει γίνει έρευνα με τη λήψη δειγμάτων για να διαπιστωθεί αν τα ποτά ήταν νοθευμένα. Περιμένουμε και την ιατροδικαστική εξέταση, όμως σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε τις τοξικολογικές για να διαπιστώσουμε την αιτία θανάτου», κατέληξε.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.